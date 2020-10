Suomen ja Ruotsin puolustusministerit tapaavat Rovaniemellä – käynnissä Ruska20-pääsotaharjoitus

Lisäksi ministerit keskustelevat kaksipäiväisen työvierailun aikana Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöstä. Kaikkosen ja Hultqvistin edellisestä tapaamisesta ei ole ehtinyt kulua paljon aikaa. He allekirjoittavat toissa viikolla Pohjois-Norjassa aiejulistuksen Suomen, Ruotsin ja Norjan kolmenvälisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä norjalaisen kollegansa Frank Bakke-Jensenin kanssa.

Ruska on Ilmavoimien jokasyksyinen pääsotaharjoitus, johon osallistuu tänä vuonna yli 60 lentokonetta ja noin 4 800 henkilöä, joista yli puolet on reserviläisiä. Aiempien vuosien tapaa Ruska-harjoituksessa on mukana myös Ruotsin ilmavoimat. Ruotsista harjoitukseen osallistuu kahdeksan Saab Gripen -hävittäjää; neljä harjoitusvastustajan ja neljä puolustajan roolissa.