Venäjä on iskenyt Ukrainan Harkovaan, sanoo alueen kuvernööri – MTV Uutiset seuraa sotaa

KESKIVIIKKO 11.1

05.24: Venäjä on iskenyt Ukrainan itäosassa sijaitsevaan Harkovaan

Venäjä on iskenyt Ukrainan itäosassa sijaitsevaan Harkovaan, sanoo alueen kuvernööri Oleh Synjehubov Telegram-viestipalvelussa. Kuvernööri kehottaa ihmisiä pysymään suojassa niin Harkovan kaupungissa kuin ympäröivällä alueellakin.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja on kuullut tuoreeltaan useita räjähdyksiä Harkovan kaupungissa.

AFP:n mukaan Baerbock on korkea-arvoisin länsimainen päättäjä, joka on vieraillut Harkovan kaupungissa. (STT, AFP)

TIISTAI 10.1

Presidentin kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston jäsen, (neuvosto on perustettu avustamaan Venäjän presidenttiä "täydessä perustuslaillisiin velvollisuuksiinsa ihmisoikeuksien ja vapauksien takaamiseksi ja suojelemiseksi"), kertoi RIA Novostille, että on ollut tapauksia, joissa sotilaat, jotka eivät olleet täysin toipuneet vammoista, on lähetetty takaisin rintamalle taistelemaan.