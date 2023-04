Brittitiedustelu: Juopottelu tappaa venäläissotilaita Ukrainassa – juominen niin yleistä, että se on ollut pakko hyväksyä

Britannian puolustusministeriön tuoreen päivittäiskatsauksen mukaan osa Ukrainassa kuolleista venäläissotilaista on kuollut esimerkiksi juopottelun, rikosten sekä onnettomuuksien seurauksena.

Yhteensä Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukrainassa on raportin mukaan kuollut noin 200 000 venäläissotilasta. Kaikki heistä eivät kuolleet taisteluissa, vaan "merkittävä vähemmistö" kuolemantapauksista on johtunut taisteluista riippumattomista syistä.

Venäläissotilaita on kuollut aseiden käsittelyharjoituksissa ja liikenneonnettomuuksissa. Heitä on myös paleltunut kuoliaaksi, raportissa sanotaan.

Siinä todetaan myös, että alkoholin väärinkäyttö on niin yleistä Venäjällä, että se on hyväksytty hiljaisesti jopa osaksi taisteluoperaatioita.

