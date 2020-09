Negatiivinen koronatesti tulossa pakolliseksi Suomeen matkustaville – lakimuutos valmisteilla

Muutos on osa laajempaa terveysturvallisuutta koskevaa lakipakettia.

– On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus katkaista väliaikaisesti vaarallisia lentoreittejä, sanoo liikenneministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.