Annika Saarikko ehdottaa: Arvonlisävero pois kotona tehtävistä koronatesteistä – "Tavoitteena on laskea testin hintaa"

– Tavoitteena on laskea testin hintaa ja tehdä testaamisesta helpompaa, Saarikko perustelee ehdotustaan Twitterissä .

"Aikataulu on tiukka"

Saarikon mukaan hänen tavoitteenaan on, että esitys annettaisiin eduskuntaan jo ensi viikon alkupuolella.

– Aikataulu on tiukka, mutta edellytykset esityksen antamiselle on, Saarikko totesi Ylen A-studiossa.

STM linjasi, että jatkossa kaikilla, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily korotartunnasta, tulee olla mahdollisuus päästä koronatestiin.

THL päivitti testausohjettaan

STM:n kansallinen testaus- ja jäljitysstrategia on suositus. Kansallisesta ohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka päivitti koronaviruksen testaus- ja jäljitysohjettaan keskiviikkona.

– Tästedes henkilöt, joilla on koronaviruksen oireita, testataan, jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli viisi kuukautta ja he eivät ole saaneet kolmatta rokoteannosta.