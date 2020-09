Koronavilkku-sovellus on ladattu puhelimiin jo lähes 1,4 miljoonaa kertaa

Sovellus keräsi vain noin vuorokaudessa miljoona latausta. THL luonnehti eilen suomalaisten latausintoa odottamattoman suureksi.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on määrä lähettää ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.