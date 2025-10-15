Yhdysvaltain puolustusministeriä Pete Hegsethiä kuljettanut lentokone on joutunut tekemään tänään keskiviikkona illalla ylimääräisen laskun Britanniaan.
Pentagonin tiedottajan mukaan kone laskeutui Britanniaan lentokoneen tuulilasissa olleen halkeaman vuoksi.
– Lentokone laskeutui vakiomenettelyjen mukaisesti, ja kaikki koneessa olleet, mukaan lukien ministeri Pete Hegseth, ovat turvassa, Pentagonin tiedottaja Sean Parnell kertoi viestipalvelu X:ssä.
Hegseth oli uutistoimisto Reutersin mukaan palaamassa lyhyeltä matkalta Brysselistä.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun korkeita virkamiehiä kuljettaneessa Yhdysvaltain armeijan lentokoneessa on ilmennyt teknisiä ongelmia.
Aiemmin tänä vuonna Marco Rubioa Müncheniin lennättänyt Yhdysvaltain ilmavoimien lentokone joutui palaamaan Washingtoniin mekaanisen vian takia.