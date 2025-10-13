Raportin tekemiseen osallistui 160 tutkijaa useista eri instituutioista ympäri maailmaa.

Maailman trooppisten koralliriuttojen tuhoutuminen on jo lähes varmasti peruuttamatonta, kertoo uusi ilmastoraportti. Laajan tieteellisen raportin mukaan valtamerten lämpenemisen vuoksi suurin osa riutoista ei voi jatkossa selvitä.

– Jo nyt ilmaston lämmettyä 1,4 astetta ovat lämpimien vesien koralliriutat ylittämässä keikahduspisteensä ja kuolemassa ennen näkemättömällä tavalla, raportissa kirjoitetaan.

Tutkijoiden konsensus on, että suurin osa koralliriutoista kuolee, kun ilmaston lämpeneminen ylittää 1,5 asteen rajan esiteolliseen aikaan verrattuna, mikä nykyisten ennusteiden mukaan tapahtuu lähivuosina.

Tutkijoiden mukaan maailma on nyt ensimmäistä kertaa saavuttanut yhden niin kutsutuista ilmaston keikahduspisteistä, joista seuraa merkittäviä ja peruuttamattomia muutoksia ympäristölle.

Lämpeneminen mullistaa meriä

Ilmaston lämpenemisen ylittäessä 1,5 asteen rajan maailma lähestyy yhä useampaa tuhoisaa keikahduspistettä, tutkijat varoittavat. Keikahduspisteitä ovat esimerkiksi Grönlannin ja Läntisen Etelämantereen jäätiköiden romahdukset.

Yksi keikahduspisteistä on nykyisten merivirtausten romahdus, millä olisi "katastrofaalisia" vaikutuksia, kertoo raportin johtava tutkija, Exeterin yliopiston Tim Lenton uutistoimisto AFP:lle.

Yksi pelätyimmistä keikahduspisteistä on Pohjois-Atlantin kiertoliikkeeksi (AMOC) kutsutun merivirtausjärjestelmän romahdus, joka mullistaisi globaalin ilmaston ja muun muassa viilentäisi Suomen ja muun Euroopan talvia.

Aiemmin tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa AMOC:in romahduksen riskin arvioitiin kasvaneen, uutisoi muun muassa brittilehti Guardian.