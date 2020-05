Suomen luonnon köyhtyminen jatkuu – "Samalla heikennämme omaa elintasoamme ja viihtyvyyttämme"

Rakentaminen, hakkuut, ilmastonmuutos - monet asiat heikentävät Suomen luonnon tilaa. Luonnon monimuotoisuutta on yritetty säilyttää ja kohentaa lukuisilla keinoilla, mutta vain joka kymmenes toimenpide on tuottanut merkittäviä tuloksia.

– Kaiken kaikkiaan on jo pitkän aikaa otettu askelia oikeaan suuntaan, mutta usein nämä toimet ovat olleet riittämättömiä siihen nähden, että se vaikutus olisi ollut ihan sitä, mitä on toivottu, arvioi biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta.

Yli kolmasosa lintulajeistamme luokitellaan uhanalaisiksi

Niin Suomessa kuin maailmallakin luonnon köyhtyminen oli määrä pysäyttää vuoteen 2020 eli tähän vuoteen mennessä. Toisin kävi. Monessa asiassa on onnistuttu, mutta on myös epäonnistumisia.

– On onnistuttu esimerkiksi siinä, että on kehitetty elinympäristöjen hoitomenetelmiä eli osataan ennallistaa. Lisäksi meillä on paljon hankkeita, joissa vesien tilaa on onnistuttu parantamaan. Sen sijaan hieman hitaasti on edistytty esimerkiksi siinä, että monipuolistettaisiin metsien käyttöä, pohtii Ahlroth.