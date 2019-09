Huolestuttavia uutisia tutkijaryhmältä: Kestävässä kehityksessä menty jopa takapakkia

Jos kehitys on kestävää, tulevilla sukupolvilla on yhtä hyvät tai paremmat elinmahdollisuudet kuin meillä.



15 eri alojen tutkijasta koostuva ryhmä arvioi tänään julkistetussa raportissaan maailman kestävän kehityksen tilan huolestuttavaksi.



– Vaikka joissain tavoitteissa on edetty, suurimmassa osassa ei ole edetty lainkaan ja osassa on menty jopa takapakkia, toteaa Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Eeva Furman.



Ilmastonmuutos ja jäteongelma estävät muutosta



Mainos

Mainos

Maailman muuttumista kestävämpään suuntaan estävät tutkijoiden mukaan eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja kasvava jäteongelma.



YK:n määrittelemät 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat kytköksissä toisiinsa eikä niitä voida edistää irrallaan toisistaan.



Esimerkkinä eri asioiden yhteydestä tutkijaryhmän suomalaisjäsen mainitsee Amazonin metsäpalot.



– Meillä on siinä yhtä lailla kyse ihmisten tarpeesta saada ruokaa ja toisaalta tämä biodiversiteettikato. Meidän on ratkaistava näitä asioita yhdessä eikä erikseen. Meidän on myös huolehdittava niistä, jotka joutuvat muita enemmän jostain muutoksesta kärsimään ja autettava heitä löytämään uusia polkuja, huomauttaa Furman.



Eri tavoitteita edistettävä samaan aikaan



Samaan aikaan pitäisi edistää kansalaisten hyvinvointia, rakentaa kestävää taloutta, tukea terveellisiä ruokatottumuksia, päästävä eroon fossiilisesta energiantuotannosta, hallita kaupungistumista ja turvata luonnon monimuotoisuus.



– Tarvitaan järjestelmätasoisia muutoksia ja keinoja tulee käyttää johdonmukaisesti. On tehtävä kestäviä poliittisia valintoja ja taloudellisia ratkaisuja. On tuettava ihmisten omaa ja yhteisöllistä toimintaa. Lisäksi on hyödynnettävä tiedettä ja teknologiaa. Muutoksia tulee edistää huomioimalla kunkin alueen erityispiirteet ja räätälöimällä keinoyhdistelmät niiden mukaan, listaa Furman.



20 suositusta kestävämpään maailmaan



Mainos

Mainos

Tutkijat tarjoavat 20 suositusta siitä, miten kehitys käännetään kestäväksi.



– Ehkä kaikkein tärkein on se, että kaikki suunnittelu ja päätöksenteko ja myös budjetointi rakennetaan tämän kestävän kehityksen pohjalle. Kaikkien on toimittava, mutta jos poliitikot eivät laadi hallintoa ja lainsäädäntöä, jotka ohjaavat toimintaa, yritysten ja kansalaisten on vaikea toimia, sanoo Furman.



"Tärkein viesti on se, että muutos on mahdollinen"



Haasteista huolimatta tutkijat uskovat, että muutos on mahdollinen. Maailman kehitys on mahdollista saada kestävälle polulle seuraavien 10 vuoden aikana.



– Tärkein viesti on se, että muutos on mahdollinen, muistuttaa Furman.



Vaikka meillä Suomessa kestävän kehityksen eteen on tehty paljon, parannettavaakin on.