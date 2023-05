Kommentti: MM-kisojen upein ilmiö lähetti tärkeän viestin Suomen liittopomojen suuntaan – Heikki Hietanen puheet päätyivät kyseenalaiseen valoon

Lauantain ensimmäinen välierä- ja sunnuntain pronssiottelu muistuttivat siitä, miten tärkeässä asemassa mukaansatempaava kannattajakulttuuri on, kun puhutaan minkä tahansa ison palloilulajin ottelutapahtumasta.

Ennen kaikkea he lähettivät kirpeän viestin kisojen pääsihteerin Heikki Hietasen suuntaan.

– Meidän kokemuksemme maaotteluista, maakunnissakin kun olemme pelanneet, on se, että yleensä seisomakatsomot jäävät tyhjiksi ja istumapaikat menevät ensimmäisenä. Jääkiekon MM-peleihin lähdetään yleensä enemmän perheiden ja kaveriryhmien kanssa kuin faniryhminä. Pelejä on myös paljon lyhyessä ajassa, joten ehkä faniryhmät eivät helposti muodostu. Ihmisiä on kuitenkin paljon toisilta paikkakunnilta, Hietanen totesi Ilta-Sanomien haastattelussa.