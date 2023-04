Suomalaistutkija mukana paljastamassa "Donbassin Tyttöä" – Yhdysvaltain laivaston ex-aliupseeri pyöritti venäjämielistä propagandaverkostoa

Bils on myöntänyt lehden haastattelussa olleensa kanavan ylläpitäjä.

Taustalla useampia henkilöitä

Donbass Devushka on esitellyt itsensä verkossa Itä-Ukrainan Donbassista kotoisin olevana venäläisenä, mutta sen taustalla on ollut useampia henkilöitä.

– Se ei ole yhden ihmisen ylläpitämä missään nimessä. Tämä ruumiillistuu tähän kyseiseen naishenkilöön, mutta taustalla on paljon toimijoita ja sieltä leviää paljon venäjämielistä propagandaa ja suoranaista disinformaatiota, sanoo Kallioniemi.

– Tällä hetkellä tutkimme, että keitä nämä ihmiset voisivat olla. Yksi nimimerkki sieltä on aika varmasti tunnistettu, mutta olemme vielä hyvin alkuvaiheessa.

Vuosi sitten perustetun Telegram-tilin lisäksi Donbass Devushka -henkilöhahmo ylläpitää suosittuja tilejä ainakin myös Twitterissä, YouTubessa, Spotifyssa. Twitter-tili on ollut olemassa vuodesta 2012 lähtien, kirjoittaa WSJ.

Näkyy myös Suomessa

Donbass Devushka on Kallioniemen mukaan ollut keskeisessä roolissa venäläismielisen materiaalin levittämisessä.

– Kanava on kasvanut todella nopeasti. Siellä on nyt 67 000 seuraajaa, mikä on suhteellisen iso luku näin tuoreelle kanavalle.