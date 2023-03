Jessikka Aron mukaan Venäjällä on näppinsä pelissä Suomen poliittisessa keskustelussa: "Heillä on erittäin tärkeä tavoite"

Aron mukaan keinoja on monia, mutta suurin osa niistä tapahtuu vihapuheen avulla.

– Kansalaisten passivoiminen, ei-toivottujen poliittisten ryhmien äänien hiljentäminen tai vaientaminen, on heille erittäin tärkeä tavoite, Aro kertoo.

Vihapuhetta voi saada osakseen miltei kaikkialla

– Parhaiten pääsee seuraamaan jälkiä Venäjälle, kun katsoo valemedioiden juttuja ja sitä, mitkä ovat niiden alkuperäiset lähteet. Esimerkiksi RT (Russia Today) on Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä valemedia. He jopa itse sanovat, että tämä on informaatiosodankäynnin kanava, Aro kertoo.