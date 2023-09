Suomalaisten työhyvinvointi ei ole palannut koronaa edeltävälle tasolle: "Mikään työhyvinvoinnin kokemuksista ei kohentunut"

Vuoteen 2019 verrattuna työuupumuksen riskiryhmä on noin viisi prosenttiyksikköä suurempi. Noin joka neljäs työntekijä kuuluu työuupumuksen riskiryhmään.

– Mikään tutkituista työhyvinvoinnin kokemuksista ei ole kohentunut. Lasku on korkeintaan tasoittunut viimeisen parin vuoden aikana. Ei tässä ole juuri ilon aiheita. Erityisesti työuupumuksen vähentäminen ja monilla lisääntynyt yksinäisyys tulevat olemaan isoja yhteiskunnallisia haasteita, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Pitkään jatkuva etätyö voi johtaa tylsistymiseen

Aiemmin on näyttänyt siltä, että osittainen etätyö on tukenut parhaiten työhyvinvointia. Erot ovat nyt tasoittuneet, sillä myönteistä kehitystä näkyy pelkkää etätyötä tekevillä, mutta osittaisessa etätyössä työn imu on pudonnut kokoaikaisen etätyön tasolle.