Asian ytimessä.doc -dokumentissa vaasalaismiljonäärin tytär kertoo, millaista oli kasvaa mammonan keskellä.
Ira Mikkonen työskentelee isänsä, vaasalaismiljonääri Sture Uddin luoman yrityskeskittymän kaupassa Bock's Corner Shopissa, Vaasassa. Myynnissä on niin omia panimotuotteita kuin lähialueen tuottajien ja toimijoiden tuotteita.
– Toiminnalla pyritään tukemaan myös ravintolan toimintaa. Noin puolet myynnistä tulee omista panimotuotteista ja puolet sitten näistä lähituottajien tuotteista.
– Täällä Pohjanmaalla löytyy todella paljon tietotaitoa ja haluamme tukea paikallisuutta myös ruoantuotannon osalta, Mikkonen kertoo.
Asian ytimessä.doc: Pohjanmaan pohatta
Vaatimaton mies miljoonien takana.
Miten kommunismista ponnistanut duunarin poika rakensi ympärilleen miljoonabisnekset?
26:05