Suomen hiihtotähden tilanne huolestuttaa – "Kyllä se valitettavasti niin on"

– Kerttu hiihti ihan ok-hiihdon. Ei ollut kuin viisi sekuntia kuudenteen sijaan, joka olisi ollut numeraalisesti aika hyvä. Toisaalta oli viisi sekuntia siihen, että olisi 13:s. Kympin kisassa erot ovat pieniä, ja sijoitus voisi nopeasti heittää molempiin suuntiin. On kuitenkin totta kai pettymys, että paras suomalainen on naisten maailmanmestaruuskisojen henkilökohtaisella matkalla yhdeksäs, Isometsä sanoo.

– Kolmeakymppiä (perinteisellä lauantaina) silmällä pitäen on kuitenkin hirveän tärkeää, että olet jaksava, koska siinä vain pitää jaksaa. Siinä ei loppumatkasta herkkyydellä tee oikein mitään.

"Alkoi Kristan kohdalla kertautua"

– Kristalta odotettiin tietysti selvästi parempaa. Tällä hetkellä Kristan kunto on kuitenkin tämä.

– Palautuminen näissä maailmanmestaruuskisoissa ei ole niin yksinkertaista. Kovissa maastoissa ja vaativissa keleissä rutistetaan kaikki peliin, ja jos et ole ihan huippukunnossa ja tulenpalavassa iskussa, palautuminen on vielä vaikeampaa. Nyt se alkoi Kristan kohdalla kertautua ja parisprinttikin näkyi siinä.

– Ihan samaa voi puhua Jasmi Joensuusta. Hän on urakoinut matkoja ( henkilökohtaisen sprintin ja parisprintin), ja näki tänään, että takki alkaa olla tyhjä.

– Arvokisamaastot ovat palan verran kovempia kuin maailmancupin maastot, ja nyt näyttää olevan vielä aika hitaat kelitkin. Yksittäinen kisa syö aika paljon, ja parisprintti on kisana maitohappokisa, jossa ollaan lihaksistollisesti tosi tiukoilla.

"Viesti on mahdollisuus"

Seuraava hiihtomatka naisilla on 4x5 kilometrin viesti, joka on vuorossa ylihuomenna torstaina. Suomen viestijärjestys on Isometsän papereissa selkeä: Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen hiihtävät tässä järjestyksessä perinteisen osuudet, minkä jälkeen vapaalla sivakoivat Eveliina Piippo ja ankkuri Krista Pärmäkoski.