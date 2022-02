Suomalaisten hiihtobuumin seuraus: Suksivalikoima kaventunut, monoista suoranainen pula – "Tämä on uusi normaali"

Samaan aikaan koronan aiheuttamat tuotantovaikeudet kaukoidän tehtailla sekä merikuljetusten konttipula ovat johtaneet siihen, ettei hiihtovälineitä ole kauppojen valikoimissa entiseen malliin.

Suurimmat puutteet valikoimissa ovat Etelä-Suomen urheiluvälinekaupoissa, missä ennakkotilauksen tekemisen aikaan ei ole mitään takeita siitä, että seuraavana talvena on lunta. Pohjoisessa, missä lunta on varmasti, on varmempi pohja tehdä isompia ennakkotilauksia.

Kun tänä talvena lumi tuli eteläänkin varhain, tyhjenivät Etelä-Suomen kauppojen suksihyllyt nopeasti. Toki tavaraa on jäljellä, mutta suosituimmat mallit ja koot ovat auttamatta loppuneet. Sen sijaan esimerkiksi Rovaniemellä tavaraa on.

– Postitamme hiihtovälineitä jatkuvasti eri puolille Suomea, kertoo suksimyyjä Tuomas Hartikainen Rovaniemen Intersportista.

– Kyllä kuluttaja on siinä tilanteessa, että hän joutuu kokoamaan hiihtopakettinsa vähitellen, varsinkin jos etsii aivan tiettyjä malleja, sanoo Rossignolin edustaja Jari Simonen.

Hiihdon välinepula on useamman tekijän summa, mutta yksi syy on ylitse muiden.

– Suurin syy toimitusvaikeuksiin on suuri kysynnän kasvu. Laji on kasvanut huimia lukuja, 40 prosentista jopa yli 100 prosenttiin Euroopassa sekä Pohjois- Amerikassa. Tuotantokapasiteettia voi kasvattaa, mutta vain rajallisesti, kertoo Frey Abrahamsson Salomonilta.

Korona ja kontit

Hiihtokenkien valmistus on melko voimakkaasti keskittynyt kaukoitään. Siellä olevien tehtaiden toimintaan on vaikuttanut korona ainakin jossain määrin. Kun tähän yhtälöön lisää merikonttipulan, joka on aiheuttanut merikuljetusten viivästymisiä, niin monoista on pulaa Suomessakin.

Sen sijaan Euroopassa valmistettavat tuotteet on saatu paremmin kauppoihin, mutta niitäkään ei voi tilata lisää, koska niitä ei ole tehtaan varastoissa. Tähän aikaan vuodesta tehtaat tuottavat jo täyttä vauhtia seuraavan kauden suksia, sauvoja ja monoja.

Merikonttiongelmat ovat aiheuttaneet toimitusten viivästymisiä. Osa Suomeen tilatuista hiihtovälineistä onkin vielä matkalla tänne.

– Uutta tavaraa on siis vielä tulossa kauppoihin, kertoo Fischer & One Way maastohiihto -tuotepäällikkö Jenna Laukkanen.

Hiihdon laaja kansainvälinen suosio on johtanut niin kovaan välineiden kysyntään, että sen odotetaan ylittävän jatkossakin tarjonnan.