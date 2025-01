Taloustilanne näkyy suksikaupassa – tällaista pakettia nyt halutaan: "Satasella tippunut"

Suksikauppiaiden mukaan ajoittain sateiset kelit eivät vielä näkyneet talven myyntitilastoissa. Laskettelusuksien myynti on ollut jopa lievässä kasvussa.

Talouden epävarmuus on kuitenkin saanut kuluttajat etsimään aikaisempaa edullisempia välineitä.



Viime päivien keli on ollut plussalla, mutta edes vesisade ei karkota läheskään kaikkia urheilijoita ladulta.



– Vesisade tietysti aina vähän hidastuttaa kaupankäyntiä sinänsä. Tietysti meillä on hyvä tilanne, että Tuusulassa on tosi paksu tykkipatja, eli siellä on käytännössä melkein puolitoista metriä lunta, niin kyllä porukka hiihtää silti, Kalle Sportin kauppias Heikki Klementti kertoo.



Suomen suurimmasta alan ketjusta Intersportista kerrotaan, että talvesta on tulossa välinemyynnissä keskiverto ja viime vuoden tasoinen. Alppihiihdossa näkyy jopa kasvua. Maastohiihdossa asiakas hakee nyt hieman edullisempaa pakettia kuin vielä pari vuotta sitten.



– Jos mietitään keskihintaista pakettia, niin jos aikaisemmin myytiin sellaista 399 perinteisen pakettia, niin nyt se on satasella tippunut keskiarvo, eli 299 haetaan paljon, Intersportin kauppias Mikko Koivukangas sanoo.



Moni hiihtäjä on kuitenkin valmis panostamaan huomattavasti enemmän. Aktiiviharrastajan paketti, monoilla ja sauvoilla asettuu 700:n ja 1200 euron väliin. Ostopäätöstä helpottaa esimerkiksi Tuusulassa mahdollisuus kokeilla välineitä suoraan ladulla.



– Kyllä jos ajattelet, että 10 vuoteen satsaat tällaisen niin kyllä vähän kannattaa satsata, kyllä se maksaa itsensä takaisin, Petteri Suhonen kertoo.



Parantuneista lumetuskoneista huolimatta alan yrittäjät toivovat kelien viilenevän. Keli vaikuttaa suoraan jopa yksittäisten päivien myyntiin.