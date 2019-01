Suomalaismiesten terveyserojen karut faktat: Viina ja tupakka vievät köyhimmät hautaan vuosikymmenen ennen rikkaimpia – erot alkavat silti syntyä jo lapsuudessa

"Me puramme vaivamme viinaan"

Eri tuloluokissa olevien elinajanodotteen eron kasvu on kansainvälinen trendi, mutta Suomessa miesten elinajanodotteen ero on tuntuvasti suurempi kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin.

– Vaikka meillä koulutus on suht tasa-arvoista, on kuitenkin eriarvoista, ketkä pääsevät lukioon ja ketkä jaksavat jatkaa yliopistoon tai keillä on mahdollisuus siihen. Myös töihin pääsy on eriarvoista, hän listaa.