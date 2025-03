Max Verstappen tipahtaa jakkaraltaan, Lewis Hamiltonista villi väite – onko tässä Valtteri Bottaksen yllätyssauma?

Uusi F1-kausi käynnistyy tällä viikolla Australiassa. Red Bullin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen jahtaa jo viidettä perättäistä maailmanmestaruutta. Tallien puolella McLaren oli viime kaudella ykkönen. Miten käy nyt? MTV Urheilun toimittajaviisikko löi omat ennustuksensa pöytään siitä, kuka on vahvoilla ja mitä tapahtuu Valtteri Bottakselle.

Red Bullin tähtikuski Max Verstappen ehti hallita autourheilun kuninkuusluokkaa usean vuoden ajan. Viime kaudella Verstappenin ja erityisesti Red Bullin valta-asema kuitenkin horjui, kun McLaren, Ferrari ja Mercedes laittoivat toden teolla kampoihin. Verstappen voitti vielä kuljettajien mestaruuden, mutta valmistajien titteli lipui muualle.

F1:ssä useat tallit tekivät kuljettajavaihdoksia menneen talven aikana. Muutosten keskellä suomalaiskuski Valtteri Bottas joutui tekemään tilaa, kun hän menetti paikkansa Sauberilla. Bottas palasi Mercedekselle, missä hän toimii nyt vara- ja simulaattorikuljettajana.

Uuden F1-kauden alla MTV Urheilun toimittajat Mikko Hyytiä, Antti Rämänen, Ilari Savonen, Riku Hellanto ja Ossi Karvonen löivät pöytään ennustuksensa siitä, kuka vie kuljettajien tittelin, mikä talli loistaa valmistajien puolella, kuka tai mikä on tulevan kauden yllätystekijä, mistä löytyy suurin pettymys ja miten käy Valtteri Bottakselle.

Kuka voittaa kuljettajien maailmanmestaruuden?

Mikko Hyytiä: Lando Norris. Hän loisti jo viime kaudella aika-ajoissa, mutta kisoissa jäi vielä parantamisen varaa. Viime kausi meni tältä osin hyvästä harjoituksesta, ja nyt 25-vuotias britti on valmis ottamaan viimeisen askeleensa.

2) Charles Leclerc 3) Max Verstappen

Antti Rämänen: Max Verstappen. Tasaisuus ja kokemus voittamisesta ovat edelleen omaa luokkaansa, vaikka Red Bull hukkasi viime kaudella hallitsevan asemansa.

2) Lando Norris, 3) George Russell

Ilari Savonen: Lando Norris. Etukäteisvaikutelma on se, että F1:n kärkitaistelu tiivistyy entisestään. Talvitestien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että McLarenilla on vahvin paketti käytössään uuteen kauteen lähdettäessä. Norris on nopea ja nyt hänen pitää näyttää se, että hän on aidosti voittajatyyppi. Eli Gordie Howen sanoin: elbows up (kyynärpäät ylös) ja tila pois kaikilta yrittäjiltä.

2) Charles Leclerc 3) George Russell

Riku Hellanto: Lando Norris. McLaren jatkaa siitä, mihin se viime kaudella jäi. Norris pääsi jo aistimaan sitä, millaista on taistella mestaruudesta, mikä on osaltaan parantanut hänen paineensietokykyään. Viime kauden loppu nostatti kuitenkin toiveita siitä, että tällä kaudella voidaan nähdä poikkeuksellisen monipuolinen mestaruustaistelu useamman tallin välillä.

2) Charles Leclerc, 3) Max Verstappen

Ossi Karvonen: Lewis Hamilton. Suurmestari sai Ferrari-siirrosta erityisen virtapiikin uransa viimeisille vuosille. Britti tuo mukanaan kaivattua mestarimentaliteettia italialaisjättiin. Ferrarilla on odotettu tittelittömän ajanjakson loppua, ja lajin kaikkien aikojen suurin on oikea mies suunnannäyttäjäksi.

2) Lando Norris, 3) Oscar Piastri

Juttu jatkuu kuvan alla.

McLaren Lando Norris (kuvassa) lähtee kauteen mestarisuosikkina.xpbimages.com

Kuka voittaa valmistajien maailmanmestaruuden?

Karvonen: McLaren. Brittitalli nousi jo viime kaudella mestaruustasolle. Väkevä tekeminen jatkuu, erittäin hyvän kuskikaksikon jatkaessa tiimissä.

2) Ferrari, 3) Red Bull

Hellanto: McLaren. He veivät jo viime kaudella autoaan jättimäisin harppauksin eteenpäin ja talli oli loppupätkällä kilpailijoitaan edellä. Odottaa sopii, että McLaren lähtee tähän kauteen tallina, jota muut lähtevät päihittämään. Norris&Piastri on kova kuljettajakaksikko, joka pystyy keräämään hyviä MM-pisteitä kisasta toiseen. Ferrari on ainoa talli, joka on kuskikaksikoltaan McLarenin tasolla.

2) Ferrari 3) Red Bull

Savonen: McLaren. Sen lisäksi, että McLaren on alkukaudella karussa muilta, se pystyy vastaamaan Ferrarin ja Mercedeksen asettamaan haasteeseen, kun puhutaan auton kehityspuolesta. Mercedeksen George Russell on varmasti McLaren-kuskien iholla ja Ferrari pystyy kuromaan takamatkaa kiinni Leclercin ja Hamiltonin avulla. McLarenille tämä on kuitenkin se ikkuna, missä he voivat niittää menestystä. Talli saattaa hyvinkin ottaa riskejä kauden 2026 auton kehitystyön nojalla, jotta se pystyy taistelemaan sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruudesta.

2) Ferrari, 3) Mercedes

Rämänen: McLaren. Tämän kauden sääntömuutokset ovat pieniä, joten viime kauden ote pitänee.

2) Red Bull, 3) Mercedes

Hyytiä: Ferrari. Sarjan paras ja kokonaisvaltaisin kuljettajakaksikko sekä nousujohteinen viime kauden loppu; Ferrari keräsi kesätauon jälkeen enemmän pisteitä kuin yksikään kilpailijansa. Lewis Hamilton on heti alkukaudesta valmis panemaan Charles Leclercin ahtaalle.

2) McLaren 3) Red Bull

Juttu jatkuu kuvan alla.

McLarenille povataan jälleen menestystä valmistajien puolella.

Kuka on alkavan kauden yllättäjä?

Hyytiä: Red Bull. Helmut Marko malttaa kerrankin mielensä, ja Liam Lawson nähdään tallin toisessa autossa vielä kesätauon jälkeenkin – tuloksista riippumatta.

Rämänen: Williams. Ainoa suunta on ylöspäin. Uusi auto näytti pirteältä talvitesteissä, ja Carlos Sainz tuo kuskina taatusti lisää tekemisen meininkiä muutenkin hyviä satsauksia tehneeseen tiimiin.

Savonen: Williams. Muutaman todella ankean vuoden jälkeen Williams on alkanut saada juonen päästä kiinni. Carlos Sainz on heille valtava vahvistus kaikella tietotaidoillaan ja raa'alla nopeudellaan. Williamsin kohdalla kaikista suurin kysymysmerkki saattaa kääntyä jopa siihen, että miten Alex Albon reagoi, kun hän ei meinaa pärjätä Sainzille. Williamsin kannalta parhaassa tapauksessa sen molemmat kuljettajat taistelevat palkintopallisijoituksista. Pahimmillaan Albon voi kuitenkin valahtaa samankaltaiseen alamäkeen, missä hän oli Red Bullilla. Silloin Valtteri Bottaksen kannattaa olla valppaana.

Hellanto: Williams. Talli väläytteli talvitesteissä ja vaikuttaa siltä, että he ovat pystyneet kehittämään auotaan merkittävällä tavalla viime kauteen nähden. Carlos Sainz ja Alex Albon muodostavat erinomaisen kuskikaksikon, joka saa varmasti kaiken potentiaalin irti Williamsin autosta.

Karvonen: Carlos Sainz ja Williams. Sainz oli monien kirjoissa selkeä kakkosviulisti Charles Leclercin takana Ferrarilla, mutta hän on mainettaan nopeampi ja tasaisempi kuljettaja. Kokenut espanjalainen on piristysruiske Williams-talliin, ja Sainz suhtautuu uuteen pestiinsä haasteena. Vaikka taloushuolistakin kärsinyt Williams on panostamassa vahvasti jo kauteen 2026, se nousee tuloslistalla yllättävän korkealle jo tällä sesongilla Sainzin johdolla.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Carlos Sainz (kuvassa etualalla, vasemmalla) uuden tallinsa Williamsin väreissä.xpbimages.com

Kuka jää kauden pahimmaksi pettymykseksi?

Karvonen: Tulokaskuskien vyöry. Vaihtuvuus on tärkeä elementti F1-sarjassa, mutta nyt äärimmäisen kokeneen kärjen takana lähes kolmasosassa autoista istuu käytännössä tulokaskuljettaja. Liam Lawsonilla (11 starttia), Oliver Bearmanilla (3) ja Jack Doohanilla (1) on vyöllään ensipuraisu kuninkuusluokassa, mutta heidän lisäkseen Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar ja Gabriel Bartoleto kaasuttelevat kauteen täysin untuvikkoina. Tästä kuusikosta löytyy myös kauden mahalasku, ja pahoin pelkään, että se on Mercedeksen 18-vuotias Antonelli.

Hellanto: Fernando Alonso ja Aston Martin. Pirteän kauden 2023 jälkeen Aston Martin valahti tuoreimmalla sesongilla taas kauaksi kärkitaistelusta. Suunnittelijagurun Adrien Newey'n kädenjälki ei vielä näy tämän vuoden autossa, eivätkä Bahrainin talvitestit lupaile kovinkaan suuria tänäkään vuonna. Samaan aikaan Aston Martinin pahimmat kilpailijat Williams ja Alpine vaikuttavat ottaneen suurempia kehitysaskelia eteenpäin. Ikä alkaa hiljalleen näkyä myös ikinuoren, 44 vuotta kesällä täyttävän Alonson otteissa. Jos Aston Martinilla ei kulje, turhautumisen riskit nousevat merkittävästi.

Savonen: Red Bull. Taika on mennyttä, eikä heillä ole enää Adrian Newey'tä, joka voisi pelastaa energiajuomayhtymän. Se, että Red Bull ei tee uuden kauden alla sen suurempia muutoksia menopeliinsä, kostautuu karulla tavalla. Tallin uusi kuljettaja Liam Lawson kuvaili jo viime vuoden lopulla sitä, miten vaikeaa Red Bullin autoa on ajaa. Kaiken lisäksi Red Bullilta ei nähty talvitesteissä mitään sen erikoisempaa. Siitä heijastui vain negatiivisia ja huolen merkkejä. Red Bullin kohdalla kaikista suurin jännitys kääntyy siihen, että milloin Max Verstappenin Aston Martin -huhut ponnahtavat taas kunnolla pinnalle. Voi vain kuvitella, että miten Verstappen jr. ja Verstappen sr. (Jos) reagoivat, jos ja kun Red Bull ei pysty tarjoamaan heille voittavaa autoa. Johan alkaa miljardi kiinnostelemaan.

Rämänen: Voin joutua tätä vielä katumaan, mutta sanon, että Ferrari. Kilpailu kärjessä neljän tiimin kesken on sen verran kovaa. Jos Ferrari pesee tässä taistelussa Mersun, se on seurausta tulokas Kimi Antonellin hukkaamista MM-pisteistä. Lewis Hamilton ja Charles Leclerc saattavat toki yltää yksittäisiin voittoihin ja paalupaikkoihin.

Hyytiä: Nico Hülkenberg. Sauberin ratissa odotuksetkaan eivät toki ole järin korkeat, mutta minkä sortin keulakuva Audin tulevalle F1-projektille on kisasta toiseen letkan hännillä tarpova veteraani?

Juttu jatkuu kuvan alla.

Valtteri Bottas (kuvassa) palaa nyt Mercedeksen leiriin.xpbimages.com

Ajaako Valtteri Bottas tällä kaudella kilpaa F1:ssä?

Hyytiä: Ei. Sillä oletuksella, ettei George Russell tai Kimi Andrea Antonelli sairastu tai loukkaannu. Nuori italialaiskuski Antonelli on sen verran hyvin ”scoutattu”, että Mercedes kyllä tietää, mitä he ovat Kiminsä kanssa tekemässä ja mitä tältä voi odottaa.

Rämänen: Ei aja ilman Mersu-kuskien sairastumisia.

Savonen: Kyllä. Eteen tulee vähintään tuurauskeikka jossain Mercedeksen sateenkaaritallissa. Tai sitten eteen tulee kunnon sauma, jos Albonin itseluottamus lähtee murentumaan. En kuitenkaan jaksa uskoa siihen, että Bottas laitettaisiin Mercedeksen tulokaskuljettajan Antonellin tilalle. Nuoren italialaisen tekeminen on näyttänyt varsin lupaavalta ja Mercedes panostaa häneen. Aikaa annetaan kyllä.

Hellanto: Ei. Mercedes on varmasti kärsivällinen uuden timanttinsa Kimi Antonellin kanssa, vaikka kausi lähtisikin vaisusti käyntiin. Vain loukkaantuminen tai sairastuminen voisi avata Bottakselle mahdollisuuden, mutta todennäköisyydet tälle ovat hyvin pienet.

Karvonen: Ei. Antonelli-näkemykseni perusteella voisi uskoa, että ajaa, mutta vastaan kuitenkin ei. Mercedes hyödyntää kokenutta suomalaista varakuljettajaansa auton kehitystyöhön ja antaa Antonellille aikaa. Jos tilanne kehkeytyy italialaisen kanssa toivottomaksi, Bottas on hyvä varavaihtoehto kisa-autoon kaudeksi 2026, kun tekniset säännöt muuttuvat rajusti.