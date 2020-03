Suomalaislääkärien hätä kasvaa, neurokirurgilta meni hermo: ”Tulkaa pois niistä helvetin baareista tai poistan teidät itse väkivaltaisesti”

Hallitus on ottanut käyttöön poikkeuslain, jonka tarkoituksena on vähentää kontakteja toisiin ihmisiin, jotta koronaviruksen eteneminen pysähtyisi. Kaikkia ihmisiä ei kuitenkaan poikkeuslaista huolimatta saa pysymään kotosalla ja välttämään julkisia paikkoja, kuten baareja ja ravintoloita.

Italian tilanne on tällä hetkellä lohduton. Eilen uutisoitiin, että maassa kuoli vuorokauden aikana koronavirukseen 793 ihmistä, mikä on enemmän kuin minään muuna yksittäisenä päivänä. Kaikkiaan Italiassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut lähes 5 000 ihmistä.