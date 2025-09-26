Tommi Hallman kilpailee lokakuussa Saudi-Arabiassa uuden Extreme H -autourheilusarjan historian ensimmäisessä kilpailussa. Hallman liittyy vuoden F1-mestarin Jenson Buttonin omistaman JBX-tiimiin.

Uusi sarja jatkaa vuonna 2021 käynnistyneen Extreme E -sarjan viitoittamalla tiellä, jossa autourheilua on pyrkimyksenä tehdä luonnon ehdoilla. Sähköautojen sijaan Extreme H -sarjan autoissa on kuitenkin käytössä vedyllä toimivat polttokennot. Kansainvälisen autoliiton (FIAn) kanssa monivuotisen sopimuksen solminut sarja on maailman ensimmäinen moottoriurheilusarja vetyautoille.

Extreme E -sarjassa nähtiin useita autourheilun supertähtiä, muun muassa rallin maailmanmestarit Sebastien Loeb ja Carlos Sainz. Button osallistui historian ensimmäiseen Extreme E -osakilpailuun huhtikuussa 2021 omassa JBXE-tiimissään, jota vuonna 2023 edusti myös Heikki Kovalainen kahdessa osakilpailussa.

– Pitkään tässä on jo tehty töitä sen eteen, että päästäisiin autourheilussa ammattilaiseksi, ja tämä sopimus on nyt iso askel kohti sitä. Extreme E on yksi niistä sarjoista, missä ammattilaisuus on ollut mahdollista, ja sarja on minulle tuttu aiemmilta vuosilta, kun kahtena vuonna olin mukana sarjassa testi- ja varakuljettajana. Kyllähän tämä on urallani ensimmäinen todella iso mahdollisuus ja kovin juttu tähän mennessä. Ja samalla myös kovin haaste, Hallman sanoo tiedotteessaan.

– Tavoitteena on lähteä Saudi-Arabiaan tekemään mahdollisimman hyvä suoritus, ja ainakin aiemmin urallani se on yleensä riittänyt hyviin tuloksiin. Paljon on tietysti uutta opittavaa, ja ihan kaikkea en vielä edes tiedä, mitä on luvassa, joten mitään tulostavoitteita on vaikea asettaa, Hallman sanoo tiedotteessaan.

Extreme H:ssa kilpaillaan Extreme E:n tavoin mies–naispareina. Hallmanin tallikaverina Buttonin tiimissä ajaa italialais-espanjalainen Christine Giampaoli Zonca, joka ajoi Extreme E:ssä vuosina 2021–2023.

– Kuljettajaa vaihdetaan jokaisen kilpailulähdön puolivälissä, ja se prosessi täytyy opetella äärimmäisen hyvin, sillä vaihtoaika on hyvin rajallinen.

Sarjaa ajetaan putkirunkoisella, 2200 kiloa painavalla maastoatutolla. Potkua löytyy kuitenkin 544 hevosvoiman verran, ja auton kerrotaan kiihtyvän nollasta sataan 4,5 sekunnissa. Huippunopeudet yltävät 200 kilometriin tunnissa.

– Vaikka kilpailuformaatti tietyllä tapaa muistuttaakin rallicrossia, niin tietysti tässä kohtaa puhutaan aivan eri lajista. Autot ovat täysin erityyppiset mihin olen aiemmin tottunut, ja kilpailut ajetaan maastoradoilla, jotka tietysti eroavat merkittävällä tavalla normaaleista kilparadoista. Mielen tulee olla avoin. ja kaikki uusi täytyy sisäistää mahdollimman nopealla aikataululla.

Historian ensimmäinen Extreme H -osakilpailu ajetaan 9.–11. lokakuuta.