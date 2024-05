Tommi Hallman, 23, hyppää hurjan tykin ohjaimiin – suomalaisittain ennennäkemätön uravalinta: "Amerikka on se paikka, missä pitää olla"

Viime vuosina hienoa kansainvälistä menestystä saavuttanut Hallman, 23, hyppää syyskuussa alkavalla Nitrocross-kaudella uuteen NEXT EVO -luokkaan.

– Pitkään puntaroitiin eri vaihtoehtojen välillä, mutta itselläni oli lopulta aika selkeä näkemys siitä, että Amerikka on se paikka, missä pitää olla. Urheilubisnes on siellä niin eri tasolla. Rahaa liikkuu ihan eri tavalla, ja koko sarjaa kehitetään isolla rahalla, Hallman kertoo tiedotteessa.

NEXT EVO -luokka korvaa aiemmin Nitrocross-sarjan kakkosluokkana toimineen NEXT-luokan, ja myös autot menevät uusiksi. Tehoa tulkee selkeästi lisää, ja jousitus on aiempaa parempi. Autot kulkevat fossiilittomalla biopolttoaineella.

– Uusi moottori on Ford Mustangin 2,3-litrainen turbomoottori, josta lähtee tehoa 450 hevosvoimaa. Lites-autossa tehoja oli reilut 300 hevosvoimaa. Käytössä tulee olemaan nappi, jota painamalla saa hetkellisesti sata hevosvoimaa lisää käyttöön, eli maksimiteho tulee olemaan 550 hevosvoimaa.

Hallman kilpailee SET-Loenbro-tiimissä, joka on suomalaisen SET Promotionin ja yhdysvaltalaisen Loenbro Motorsportin yhteisprojekti. Neljäs Nitrocross-kausi käynnistyy syyskuussa Richmondissa ja päättyy ensi vuoden maaliskuussa Las Vegasissa. Kausi koostuu viidestä kisaviikonlopusta, joissa kaikissa ajetaan kaksi starttia.

Viime vuonna rallicrossin MM-sarjassa kahteen RX2e-luokan osakilpailuun osallistunut ja ne molemmat voittanut Hallman on asettanut itselleen kovat tavoitteet.



– Kyllähän sitä mestaruutta lähdetään metsästämään. Viime vuodet ovat menneet kuitenkin tosi hyvin, ja kun uratavoitteet on asetettu korkealle, niin homma on vain yksinkertaisesti sellainen, että näissä näytönpaikoissa pitää onnistua mahdollisimman hyvin.