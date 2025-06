Otto, 17, on yksi tuhansista maatilojen muovikeräyksellä työllistyneistä – 50 vuodessa kierrätetty 42 miljoonaa säkkikiloa

Maatilojen muovisäkkien keräys toimii Suomessa mallikkaasti.

Noin 80 prosenttia käytetyistä lannoitesäkeistä päätyy 4H-liiton keräyspisteisiin, jotka samalla työllistävät nuoria. Jo 50 vuotta jatkuneessa keräyksessä on saatu talteen 42 miljoonaa kiloa muovisäkkejä uusien muovituotteiden raaka-aineeksi.

17-vuotias Otto Hänninen saapuu polkupyörällä työpaikalleen Tuusulassa. Siellä odottaa iso kasa muovisäkkejä.

– Työnkuvaani kuuluu säkkien lajittelemista ja nostelemista isosta kasasta siistimpiin kasoihin ja niputtamista, että tietää, montako säkkiä suunnilleen tulee, kuvailee Hänninen.

Maatilojen muovisäkkejä on kerätty Suomessa jo 50 vuotta. Puolessa vuosisadassa on saatu talteen 42 miljoonaa kiloa tyhjiä lannoite-, rehu- ja siemensäkkejä. Se vastaa lähes kahta maapallon ympäri kiertyvää suursäkkijonoa.

Tuusulassa keräys on jatkunut lähes yhtä kauan.

– Tuusulassa on kerätty maatalouden lannoitesäkkejä vuodesta 1983 eli reilut 40 vuotta. Lähes 5000 säkkiä kertyy meillä vuodessa kahdelle Keski-Uusimaan keräyspisteelle, laskee Tuusulan 4H-yhdityksen toiminnanjohtaja Julia Mali.

Neljä viidestä maatiloilla käytetystä lannoitesäkistä päätyy keräykseen ja kierrätykseen.MTV

Säkeistä valmistetaan uusia muovituotteita

Keräyspisteistä säkit jatkavat matkaansa kiertoon ja uusiokäyttöön. Säkkimuovista valmistetaan uusia säkkejä, muovihylsyjä ja sidontanauhaa. Maataloudessa käytetyistä lannoitesäkeistä noin 80 prosenttia saadaan kiertoon.

– Tänä päivänä puhutaan siitä, että kaikki raaka-aineet tulee saada mahdollisimman hyvin kiertoon. Tämä jos mikä on ollut pioneerityötä silloin aikoinaan ja uskon, että sillä on jatkoa myös tulevaisuudessa, toteaa Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Jo 50 vuotta sitten oivallettiin, että maatalouden muovisäkit pitäisi kerätä talteen.

– 1970-luvulla maataloudessa havahduttiin ympäristöasioihin ja sitten, kun öljykriisikin koetteli maailmaa, todettiin, että kaikki raaka-aineet on syytä ottaa talteen. Havaittiin, että muoveja kierrättämällä säästetään raaka-ainetta ja niistä voitiin tehdä säkkejä uudelleen. Siitä toiminta on saanut alkunsa, kertaa Alakoski keräyksen historiaa.

50 keräysvuoden aikana on kierrätetty 42 miljoonaa kiloa maatilojen tyhjiä muovisäkkejä.MTV

Säkkikeräys työllistää nuoria

Eri puolilla maata muovisäkkien keräyspisteitä on yli 200. Tänä vuonna niiden lisäksi käytössä on väliaikaisia pop up -keräyspisteitä.

– Juhlavuoden kunniaksi viljelijöillä olisi erinomainen tilaisuus osallistua keräykseen. Varsinkin niiden, joille ladon perälle on kerääntynyt kymmeniäkin vuosia niitä säkkejä, vinkkaa Mali.

Nuoret hoitavat keräyspisteitä ja saavat siitä työkokemusta ja palkkaa.

– 50 vuoden aikana on työllistetty varmasti tuhansia nuoria. Vuosittain noin 150 nuorta työllistyy tähän keräykseen, toteaa Alakoski.

Otto Hänninen pitää tärkeänä sitä, että muovisäkit päätyvät hyötykäyttöön.

– Pidän sitä todella tärkeänä. Se on kriittistä ja muutenkin ihan hirvittäviä määriä sitä muovia tulee vuosittain. Hienoa, että saadaan se kiertoon, iloitsee Hänninen.