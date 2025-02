Yhä useampi valitsee kunnostetun laitteen – kaksi etua uuteen verrattuna

Kunnostetulle elektroniikalle on entistä enemmän kysyntää, kertovat suomalaiset alan liikkeet MTV Uutisille. Osaa kuluttajista kiehtoo edullisempi hinta, toiset painottavat ympäristöystävällisyyttä.

Yli 20 maassa toimiva kunnostusyritys Refurbed laajensi toimintaansa Suomeeen viime syksynä.

Itävallan Wienissä vuonna 2017 perustettu Refurbedin verkkokaupan valikoimaan kuuluu älypuhelimien, tietokoneiden, tablettien ja muun elektroniikan lisäksi esimerkiksi urheiluvälineitä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kaupaksi on mennyt runsaat 15 000 tuotetta.

– Mittakaavasta kertoo, että aloitimme samaan aikaan myös Tshekissä, jossa myyntimäärä on ollut kolmasosa Suomeen verrattuna, sanoo Suomessa Refurbedin kuluttajaliiketoiminnasta vastaava päällikkö Maurizio Hein.

– Tanskassa on suunnilleen yhtä paljon asukkaita kuin Suomessa. Siellä palvelu käynnistyi kaksi ja puoli vuotta sitten ja tuotteita on myyty vasta 200 000. Vauhti on ollut erittäin nopea, ja kyse on kasvavasta markkinasta.

Kunnostettavia laitteita hankitaan useista eri lähteistä, ja itse kunnostuksesta vastaavat Refurbedin yhteistyökumppanit.

Kunnostusprosessi voi tuotteen mukaan vaatia jopa 50 eri vaihetta ennen kuin tuote on myyntivalmis. Laitteella olevat tiedot putsataan, ulkoiset naarmut korjataan ja tilalle vaihdetaan tarvittaessa uusia osia. Esimerkiksi älypuhelimen osalta pelkästään puhelimen näytölle saatetaan tehdä yli kymmenen erilaista testiä.

Osalle tärkeää hinta, osalle kestävyys

Yrityksen mukaan kunnostetun tuotteen hinta voi parhaimmillaan olla jopa kymmeniä prosentteja alhaisempi verrattuna uutena ostettuun. Kunnostetun elektroniikan ostaminen yleistyy pikkuhiljaa ja Hein vertaa tilannetta autokauppaan.

– Yhdessä vaiheessa kaikilla piti olla uusi auto, nykyään käytetyn auton ostaminen on normaalia. Kunnostamisessa on käymässä sama ja alalle tulee uusia yrityksiä, hän kertoo.

– Ero on siinä, että aiemmin moni osti käytettyä mutta ei kunnostettua. Käytetty on käytännössä sitä, että myyn puhelimen suoraan kaverilleni. Kunnostamiseen liittyy ammattimaisuutta. Se on parempi kuluttajan lompakolle, mutta myös ympäristölle.

Heinin mukaan periaatteessa mikä tahansa kuluttajaelektroniikka soveltuu myytäväksi uudelleen kunnostettuna. Viime kuukausina yritys on ottanut valikoimiinsa entistä enemmän esimerkiksi hiustenkuivaajia.

Heinin mukaan halvempi hinta mahdollistaa ostamaan jotain, mihin ihmisellä muuten ei ehkä olisi mahdollisuutta

– Osa kuluttajista selkeästi ostaa kunnostettuja tuotteita ympäristön säästämiseksi. Osa painottaa taloudellista hyötyä. Eivätkä ne sulje toisiaan pois, Hein toteaa.

Refurbedin oman ilmoituksen mukaan yhtiö on onnistunut vähentämään perustamisestaan lähtien elektroniikkajätteen määrää runsaalla tuhannella tonnilla. Käytettyjen laitteiden kasvavasta suosiosta huolimatta elektroniikkaa päätyy edelleen suuria määriä jätteeksi. Vuonna 2022 maapallolla syntyi ennätykselliset 62 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä, josta vain runsas viidennes päätyi kierrätykseen.

Lapselle käytetty puhelin

Elektroniikkaketju Powerista kerrotaan, että käytettyjen tuotteiden myynti on kasvanut viime vuosina, ja trendin uskotaan jatkuvan vahvana myös tänä vuonna. Kuluttajat ovat kierrätyksestä entistä tietoisempia ja etsivät kustannustehokkaita vaihtoehtoja uusille laitteille.

Powerissa suosituimpia käytettyjä tuotteita ovat puhelimet, kannettavat tietokoneet, tabletit ja televisiot. Erityisesti puhelimien kysyntä on suurta.

– Asiakaskunta on hyvin moninainen, ja koostuu esimerkiksi nuorista aikuisista, jotka haluavat tehdä ekologisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Lisäksi vanhemmat ostavat lapsilleen usein käytetyn puhelimen, kirjoittaa toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto sähköpostitse.

Verkkokauppa.comin palvelujohtaja Jussi Eskelinen kertoo, että opiskelijat ovat yksi tärkeä asiakasryhmä käytetyn elektroniikan ostamisessa.

– Monet opiskelijoiden tarvitsemat ohjelmistot vaativat jo jonkin verran tehoa. Käytetyt tuotteet vastaavat siihen hyvin. Toisena ryhmänä nostaisin laatu- ja hintatietoiset kuluttajat, jotka hakevat maksimaalista arvoa rahalleen. Kolmantena mutta ei mitenkään vähäisimpänä ovat ihmiset, jotka haluavat omilla arvovalinnoillaan tukea kestävää kuluttamista, Eskelinen toteaa.

Kiinnostusta käytettyihin tuotteisiin

Verkkokauppa.com tavoittelee kiertotaloustuotteiden ja -palvelujen myynnin osalta kaksinumeroista kasvua vuosittain. Ketjun oman kyselyn mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista olisi halukas ostamaan enemmän käytettyä elektroniikkaa.

Kunnostetut tuotteet ovat olleet valikoimassa muutaman vuoden ajan. Tuotteita saadaan pohjoismaisilta kiertotaloustoimijoilta ja tukkukauppiailta.

– Heillä on sertifioidut prosessit, joissa he tyhjentävät ja kunnostavat laitteet ja valmistelevat ne meille myyntiä varten, kertoo Eskelinen.

Gigantin mukaan kiinnostus käytettyä kodinelektroniikkaa kohtaa kasvaa hiljalleen. Kunnostetut laitteet ovat ketjussa osa NewStart -nimistä konseptia.

– NewStartin osalta olemme vasta pääsemässä vauhtiin, mutta seuraamme myynnin kehitystä ja asiakaspalautteita, ja tutkimme konseptin laajentamista muihin laitteisiin, kertoo Gigantin jälkimarkkinointi ja logistiikkajohtaja Raul Friman.

Esimerkiksi kunnostetut puhelimet Gigantti toi markkinoille puolitoista vuotta sitten. Frimanin mukaan niiden suosio kasvaa hitaasti mutta tasaisesti.