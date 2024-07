Vanhojen kirjojen jätehuolto mullistuu – kenen vastuulla ovat hyllyyn pölyttyneet opukset?

Hallituksen esityksen mukaan vastuu käytöstä poistettujen kirjojen jätehuollosta siirtyy kirjojen tuottajille eli maahantuojille ja painopaperin valmistajille. Tavoitteena on lisätä kirjapaperin erilliskeräystä ja kierrätystä polton sijaan. Myös jatkossa vanhojen kirjojen ensisijainen osoite on uudelleenkäyttö.

– Paras osoite on joku uudelleenkäyttötoimija, joka pystyy ammattitaitoisesti lajittelemaan kirjat niin, että mahdollisimman moni niistä pysyisi lukukäytössä. Ensimmäiseksi suosittelen olemaan yhteydessä johonkin kierrätyskeskukseen tai -myymälään ja kysymään sieltä tai sitten suoraan meille. Mekin hankitaan kirjoja koko Suomesta kotinoutopalvelun kautta, neuvoo Finlandia Kirjan toimitusjohtaja Matti Pietilä .

Erilliset kirjojen keräyslaatikot ovat yksi vaihtoehto

Kirjoille valmistellaan nyt tuottajavastuuta, jonka myötä käytöstä poistettujen kirjojen jätehuollon järjestäminen siirtyisi kirjojen maahantuojille, valmistajille ja painopaperin tuottajille. Tavoitteena on, etteivät kirjat päätyisi sekajätteeseen ja sitä kautta poltettaviksi.

– Me ajatellaan, että kirjan paperi sopii luontevasti osaksi paperinkeräysjärjestelmää. Haluamme, että kun kirjan elinkaari käyttöesineenä päättyy, kirjan materiaali saadaan kiertämään ja uudelleenkäytettäväksi, toteaa Graafisen Teollisuuden liittojohtaja Suvi Oinonen .

– Meillähän on hyvin kattava ekopisteverkosto Suomessa. Mikäli kirjoja alettaisiin erilliskerätä, se voisi olla yksi vaihtoehto kunhan varmistetaan, että kirjat edelleen pysyvät lukukunnossa eivätkä pääse vaurioitumaan ainakaan liikaa prosessin aikana, pohtii Pietilä.

– Se kierrättäminen voi nimittäin olla kuluttajalle aika vaikeaa, jos pitäisi omista kirjoista päättää, mikä kuuluu paperinkeräykseen, mistä irrotetaan kannet ja laitetaan toiseen astiaan. Tämä on isoin haaste sillä puolella.

"Kirja on pieni hiilinielu"

Järkevintä on joka tapauksessa kierrättää kirjoja kirjoina niin kauan kuin se on mahdollista.

– Kyllä me toivotaan ja uskotaan, että kirjan arvo käyttöesineenä säilyy ja se kiertää kauan. Ja se on tärkeää senkin takia, että kirjahan on pienen pieni hiilinielu, muistuttaa Oinonen.