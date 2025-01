Suomalaisista löylyistä 108 dollaria? Kallis saunabuumi valtaa nyt Yhdysvaltoja

Suomalaisia saunoja löytyy Yhdysvaltain suurimman järven rannoilta jo runsaasti. Maassa uskotaan saunakulttuurin räjähdysmäisen kasvun jatkuvan.

The New York Timesin toimittaja lähti etsimään saunakulttuuria Lake Superiorin rannikolta.

Kävi ilmi, että suomalaisesta saunakulttuurista ollaan valmiita maksamaan isojakin summia.

Esimerkiksi Grand Maraisissa, Minnesotassa, vesirajan tuntumassa seisoo sauna nimeltään Sisu + Löyly. Hintaa yhden henkilön 90 minuutin saunomiselle on 86 dollaria. Kyseessä on kuvailujen ja kuvien perusteella hyvin perinteinen, joskin moderni suomalainen yleisösauna järvimaisemalla.

Toimittaja Stephanie Pearson kuvailee matkakertomuksessaan useita saunakokemuksiaan reitillään järven ympärillä. Kaikissa saunoissa löylyn heittäminen ja kylmään veteen pulahtaminen olivat keskeinen osa kokemuksia, joita Pearson kuvailee "itämerellisiksi".

Matkan varrella oli myös muun muassa järven päällä kelluva sauna "suomalaisilla kiukailla", jutussa kerrotaan. Suomalaiset löylyt kelluvassa lautassa maksoi 108 dollaria 90 minuutilta.

Yksi kohde on nimeltään "Takka Superior". Tälläkin hintaa on 65 dollaria henkilöltä 75 minuutin ajaksi.

Kovassa kasvussa

Suomalaislähtöisten minnesotalaisten keskuudessa saunakulttuurilla on jo pitkät perinteet, mutta "löylyjen" ja "sisun" trendikkyys on nyt kovassa kasvussa koko maassa.

The New York Times kertoo, että kyse on todellisesta buumista. Markkinatutkimuskeskus Technavion mukaan saunabisneksen uskotaan kasvavan Yhdysvalloissa 526 miljoonaan dollariin vuoteen 2028 mennessä. Vuonna 2023 vastaava luku oli 390 miljoonaa dollaria.

Esimerkiksi lehden haastattelema saunayrityksen Cedar + Stone Nordic Saunas perustaja Justin Juntunen kertoo suunnittelevansa ja rakentavansa saunoja myös yhdysvaltalaisten koteihin. Amerikansuomalainen Juntunen kertoo, että hinnat vaihtelevat 50 000 dollarin ja 80 000 dollarin välillä.

The New York Times mukaan "sauna" on ainoa vakiintunut suomalainen sana englannin kielessä.

