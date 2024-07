Suomalaisia hotelleja siivoava Krislin kertoo, millainen urakka huoneen siistiminen on: "Tehdään niin hyvin ja nopeasti kuin pystytään, mutta…”

Lomayö hotellissa on suoranaista luksusta – pehmeät pyyhkeet ja lakanat hellivät kehoa, eikä siivoustakaan tarvitse hoitaa itse. Mutta miten rankkaa hotellihuoneen siivoaminen on? Tarkoittaako isomman huoneen varaaminen aina enemmän työtä siivoojalle?

Alalla 11 vuotta ollut Krislin aloitti kerroshoitajana ja on nyt palveluesihenkilö. Hotelleissa toimii useita erilaisia siivoojia, joista kerroshoitaja on hotelliasukkaalle kenties tutuin – hän vastaa huoneiden siivoamisesta.

"Siisteys hotelleissa pysyy, koska teemme säännöllisiä peruspesuja huoneisiin"

Huoneeseen ja kylpyhuoneeseen siivoojilla on omat pesuaineensa. Käytössä on myös annostelulaite, joka takaa tasaisen pesun kaikkiin tiloihin.

– Eli kone seinällä annostelee ainetta sen verran kuin sitä tarvitaan per litra vettä. Näin kaikki annostelut ovat samanlaisia. Siisteys hotelleissa pysyy, koska teemme säännöllisiä peruspesuja huoneisiin. Hotellin kanssa on sovittu tietyt pesut ja kuinka säännöllisesti ne tehdään, jotta kaikki tilat pysyvät hyvässä kunnossa.

– Ne myös tarkistetaan siivouksen yhteydessä joka kerta. Siivousyritykset tekevät hotellin kanssa suunnittelua koko vuodelle, ja tässä huomioidaan myös tekstiilipesut. Pesuväli riippuu hotellista ja siitä, kuinka kova käyttöaste on. Jos huonetta ei ole käytetty kahteen viikkoon, silloin vaikkapa koristetyynyjä ei tarvitse pestä.

Bisnesihmisen huone on helppo siivottava

Siivoustahti riippuu paljon siitä, kuka huoneessa on majaillut ja millainen huone on kyseessä.

– Jos huone on ollut käytössä esimerkiksi bisnesihmisellä, joka viettää päivät kokouksissa ja tulee hotelliin vain suihkuun ja nukkumaan, siivous menee aika helposti. Tilanne on täysin toinen, jos asukkaana on esimerkiksi perhe ja enemmän kuin yksi lapsi.