Voiko hotellihuoneessa olla, kun sinne tulee siivooja? Alalla 11 vuotta ollut Krislin kertoo, millainen toiminta auttaa siivoojaa

– Välillä ihmiset, joilla on siivouskokemusta, ottavat myös käytetyt, likaiset pyyhkeensä ja laittavat ne käytettyjen lakanoiden joukkoon. Kyllä se auttaa siivoojaa ja niin voi tehdä.

Voiko hotellihuoneessa olla, kun sinne tulee siivooja?

– Kyllä huoneessa voi olla. Kun asiakas on huoneessa, turvallisuussyistä silloin siivoamaan tulee kaksi kerroshoitajaa, Krislin kertoo kokemuksestaan.

– Jos siivooja tulee, itse yritän poistua huoneesta tai pyydän, että voitko tulla 10 minuutin päästä, olen juuri lähdössä ulos. Koen, että minun on helpompi poistua, haluan antaa työrauhan. Mutta totta kai huoneessa voi olla, sehän on asiakkaan huone.

"Ekstratöitä toisinaan tulee, mutta se on ihan ok"

Siivooja ei arvostele asiakasta eikä hänen aikataulunsa mene pilalle, jos sängylle on vahingossa roiskahtanut kahvia tai huoneeseen muuten ilmaantunut ylimääräistä siivottavaa.

– Ekstratöitä toisinaan tulee, mutta se on ihan ok. Se on työtämme ja tällaiset otetaan huomioon jo, kun tehdään työvuorolistoja. Kaikenlaista voi tapahtua päivän aikana.