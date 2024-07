Suomalaishotellien siivooja paljastaa, miten kauan kestää oppia petaamaan hotellisänky oikein

Hotellissa aamupalan jälkeen parasta on sänky: rapsakat, puhtaat lakanat, tiukka petaus ja muhkeat tyynyt. Nautintoon on syynsä; sänkyjen petaaminen on hotellisiivouksen vaikein työ, kertoo Suomen monissa hotelliketjuissa työskennellyt palveluesihenkilö Krislin.