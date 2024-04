Suomi nousi otsikoihin yllättävästä näkökulmasta – luksushotellit ja samppanjaretket kiinnostavat maailmalla

Toukokuussa Michelinit Helsingissä

Kekkonen tuntee luksusmatkailun hyvin. Hän kertoo, että luksusmatkailu on globaalilla tasolla maailman nopeimmin kasvavia matkailumuotoja, kun rikkailla ihmisillä on entistä enemmän varaa matkustaa.

Muita Helsingin viiden tähden hotelleja ovat Kämp ja St. George ja lisäksi pääkaupungista löytyy useita luksustason ravintoloita, kuten The Palace, jolla on kaksi Michelin-tähteä.

Turisteille ei riitä pelkät seinät

New York Times huomauttaa artikkelissaan, että Suomesta on aiemmin puuttunut kokonaan luksustason palvelut, joita on totuttu näkemään lähinnä maailman suurkaupungeissa kuten Dubaissa, Singaporessa tai New Yorkissa.