Tapa, joka voi aiheuttaa närää: Saako penkkiä kallistaa lentokoneessa?

Joten miten on: olisiko kohteliaampaa vain istua pystyasennossa? Saako penkkiä kallistaa lennon aikana?

"Jos ruokatarjoilu on käynnissä, silloin pyydämme kaikkia nostamaan selkänojat ylös"

– Jos ruokatarjoilu on käynnissä, silloin pyydämme kaikkia nostamaan selkänojat ylös. Jos joku on nukkumassa, voimme vähän herätellä. Näin siksi, että kaikilla olisi hyvä tila syödä ja vältytään siltä, että ruoka tai juoma läikkyisi syliin, koska väli on ahdas, Moisio sanoo.