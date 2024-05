Suomalaishotellien siivooja paljastaa, mitä ihmiset unohtavat huoneisiinsa – tämä oli oudoin löytö

Toisinaan lomalennolla hukkuvat kaikki matkatavarat, mutta tavallisempaa on selvitä pienemmillä menetyksillä. Hotellihuoneisiin unohtuu myös suomalaisilta kaikenlaista tavaraa. Ehdottomasti eniten huoneisiin unohtuu latureita.

– Niitä asiakkailta jää koko ajan. Välillä myös valkoiset t-paidat jäävät huoneeseen nimenomaan sänkyyn, koska sängyssä on valkoiset liinavaatteet. Sieltä paitaa ei huomaa, kertoo Suomen monissa hotelliketjuissa työskennellyt palveluesihenkilö Krislin .

" Siellä oli kaksi isoa kestokassia täynnä kaikenlaista ruokaa"

– Kerran oli käytetty kondomi paloilmoittimen päällä. Tuollainen on harmillista senkin takia, että kun huoneita mennään siivoamaan, yleensä joka päivä ei katsota kattoon, missä ilmoitin on. Mielestäni on aika noloa, jos asiakas tuollaista tekee.