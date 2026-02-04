Norjan mäkihyppymaajoukkue joutui varkauden kohteeksi Milano-Cortinan talviolympialaisten alla. Pian varkauden jälkeen maan mäkihyppypomo Jan-Erik Aalbu sai odottamattoman puhelun.

Joukkue oli ollut varkauden sattuessa kilpailemassa Saksan Willingenissä, jossa käytiin viimeiset kilpailut ennen olympialaisia. Joukkueelta vietiin pipoja, kypäriä, hanskoja, takkeja ja laseja.

Aikaa ei ehtinyt kulua 48 tuntiakaan, kun Norjan mäkihyppypomo Jan-Erik Aalbu sai puhelun varkaalta.

– Hän pyysi anteeksi ja oli todella peloissaan seurauksista. Hän oli selvästi katuvainen syntinen, Aalbu kertoi Nettavisenille.

Aalbu otti tilanteen rauhallisesti ja pyysi varasta sekä hänen kumppaneitaan palauttamaan varusteet, mutta vielä ainakaan niitä ei ole kuulunut takaisin. Hän ei uskalla arvioida varastetun tavaran arvoa, mutta tietää summan olevan suuri.

Aalbu on selvä sen suhteen, että kyseessä ei ole ollut mikään mestarivaras.

– On selvää, että tämä ei ole sellainen henkilö, joka tekee tätä päivittäin, Aalbu totesi.