Suomalaishyökkääjä Jani Nyman oli hyvässä vireessä, kun hänen edustamansa Seattle Kraken voitti NHL:n harjoitusottelussa Vancouver Canucksin maalein 5–3.

21-vuotias Nyman sai ottelussa hyvän näytönpaikan, kun hänet istutettiin NHL:ssä jo hyvää tulosta tehneiden Kaapo Kakon ja Matthew Beniersin rinnalle.

Kaksi maalia ottelussa tehnyt Nyman aloitti maalitehtailunsa toisessa erässä. Ketjukaveri ja maanmies Kakko löysi hienolla syötöllään Nymanin, joka puttasi kiekon takatolpalta verkkoon.

Joitain minuutteja myöhemmin sama tutkapari oli asialla toistamiseen. Tällä kertaa Kakko pelasi Nymanille vetopaikan oikealle laidalle ja Nyman täräytti kiekon suoraan syötöstä painavalla kudilla rysään.

Nyman aloittaa toisen kautensa Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella hän pelasi AHL:ssä upeasti tehden 58 ottelussa 28 maalia ja 44 pistettä. Hän pääsi myös pelaamaan 12 NHL-ottelua tehoin 3+3.

Nymanin ja Kakon lisäksi ottelussa pelasi myös Seattlen Niklas Kokko, joka torjui Seattlen maalilla kolmannen erän. Kokko venyi 13 torjuntaan ja päästi yhden maalin selkänsä taakse.

NHL:n runkosarja käynnistyy Suomen aikaa 8. lokakuuta.