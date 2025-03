Jani Nyman, 20, tuuletti villisti – hurja startti NHL:ssä

Seattle Krakenin suomalaistulokas Jani Nyman viimeisteli toisen maalinsa kolmeen otteluun NHL:ssä, kun hän vei Seattlen ylivoimalla 1–0-johtoon Winnipeg Jetsiä vastaan.

Winnipeg Jets voitti lopulta jatkoajan päätteeksi 3–2. Dylan Samberg teki voittomaalin.

Katso Nymanin maali ylälaidan videolta.

Valkeakoskelaislähtöinen Nyman kasvoi ammattilaiskiekkoilijaksi Tampereen Ilveksen organisaatiossa ja säväytti ennen liigatason läpimurtoa Mestiksessä KooVeen peliasussa. Hänet valittiin Mestiksen vuoden tulokkaaksi kauden 2021–22 päätteeksi.

Kahden Ilveksen liigamiehistössä sujuneen kauden jälkeen Nyman lähti vuosi sitten taalajäille ja on esiintynyt tehokkaasti Coachella Valley Firebirdsin AHL-joukkueessa.

20-vuotias on tehnyt 60:ssa AHL:n runkosarjaottelussa 28 maalia ja on todistanut tehokkuutensa nyt myös NHL:ssä, kun kolmen ottelun jälkeen kasassa on kaksi täysosumaa.