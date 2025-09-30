Suomalaishyökkääjä Juuso Pärssinen pääsi maalin makuun jääkiekon NHL:n harjoitusottelussa New York Islandersin ja New York Rangersin välillä.

Pärssinen iski Rangersille ottelun avausmaalin Will Cuyllen esityöstä, kun 24-vuotias suomalaispelaaja löi irtokiekon Islanders-vahti David Rittichin selän taakse. Rangers voitti New Yorkin paikallisväännön jatkoajan jälkeen 3–2.

Pärssinen on Rangersissa vielä tuore tulokas, sillä hän ehti viime kaudella pelata joukkueessa 11 ottelua tehopistein 2+3. Hyökkääjä aloitti viime kauden Nashville Predatorsissa ja siirtyi Colorado Avalanchen kautta New Yorkiin.

Islandersia vastaan pelatussa harjoitusottelussa Pärssiselle kertyi jääaikaa liki 18 minuuttia.

Nyman pisteputkessa

Viime kaudella NHL-jäillä ensimaistiaisensa saanut Jani Nyman jatkoi oivaa harjoituspelivirettään Seattle Krakenin paidassa. Nyman kirjasi syöttömerkinnän kanadalaislupaus Berkly Cattonin maaliin Seattlen ja Calgaryn välisessä ottelussa.

Nyman, 21, on päässyt tehopisteille jokaisessa neljässä pelaamassaan syksyn harjoitusottelussa. Calgary vei harjoitusottelun voiton voittolaukauskilpailussa 2–1.

Kaapo Kakko oli Seattlen vahvuudesta sivussa. Kakko mursi kätensä viime viikolla harjoitusottelussa, ja Kraken arvioi suomalaispelaajan olevan sivussa kaukaloista kuuden viikon ajan.

Ville Husso torjui Anaheim Ducksin maalilla 3–2-voiton San Jose Sharksista. Anaheimin tuore suomalaiskonkari Mikael Granlund jäi ottelussa ilman tehopisteitä.

NHL:n runkosarja alkaa 7. lokakuuta.