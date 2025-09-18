Ensi vuodesta lähtien kävelijät kisaavat mitaleista puolimaratonilla ja maratonilla. Tulevissa olympialaisissa tarjolla on tosin vain lyhyempi matkavaihtoehto.

Suomalaisen yleisurheilun takavuosien menestyslajissa kilpakävelyssä puhaltavat jälleen muutoksen tuulet.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto (WA) päätti viime vuoden lopulla, että kävelyssä siirrytään vuodesta 2026 lähtien paremminkin juoksusta tutuille matkoille. Liitto muutti 20 kilometrin matkan puolimaratonin kävelyksi ja 35 kilometrin matkan maratonin mittaiseksi kävelyksi.

Puolimaratonin pituus on 21,0975 kilometriä ja maratonin 42,195 kilometriä.

Tokion MM-kilpailuissa lauantaina miesten 20 kilometrille osallistuva Veli-Matti "Aku" Partanen suhtautuu muutoksiin ristiriitaisin ajatuksin.

– 20 kilometrin muuttaminen puolimaratoniksi on niin turha kuin olla ja voi. Se ei matkana muuta käytännössä mitään, mutta se muuttaa kaikki ennätykset ja vertailtavuuden aikaisempaan, Partanen sanoo.

– Kai siinä vähän sellainen ajatus on, että maratontapahtumien yhteydessä voisi järjestää myös kävelyjä, mutta en tiedä, miten sellainen toimii.

WA perusteli muutosta esimerkiksi sillä, että juoksusta tutut matkapituudet toisivat yleisurheilun seuraajille uutta mielenkiintoa. Kävely ja juoksu poikkeavat lajeina kuitenkin merkittävästi, sillä kävelijät kiertävät kisassa lenkkiä ja matkan varrelle tarvitaan tuomareita.

– Ei tätä ehkä ole ihan loppuun asti mietitty, mutta näillä mennään, mitä herrat päättävät, 33-vuotias Partanen linjaa.

Kävelyssä siirryttiin uuteen aikaan jo muutama vuosi sitten, kun 50 kilometrin kävely hyvästeltiin Tokion olympialaisissa 2021 ja korvattiin 35 kilometrillä.

– Se on ihan hyvä, että toinen matka on jatkossa vähän pidempi kuin 35 kilsaa, koska 20 ja 35 kilsaa ovat tosi samanlaisia, Partanen toteaa.

Puolimaratonin ja maratonin kävely ovat arvokisakalenterissa jo ensi vuonna Birminghamin EM-kilpailuissa. Los Angelesin olympialaisissa 2028 kävelijät joutuvat tyytymään Pariisin olympialaisten tavoin yhteen henkilökohtaiseen matkaan, sillä kisojen ohjelmassa on vain puolimaraton.

Kuumuus kelpaisi

Partanen käveli kaksi vuotta sitten Budapestin MM-kisojen 20 kilometrillä komeasti kuudenneksi ja viime vuonna EM-Roomassa viidenneksi. Tänä vuonna kävelijällä oli vaikeuksia etenkin alkuvuodesta.

– Talvi oli repaleista ja rikkonaista, eikä kroppa vastaanottanut kauhean hyvin harjoittelua. Toukokuussa tuli repeämä takareiteen, mutta sen jälkeen on mennyt nousujohteisesti, Partanen kertaa.

Lappeenrantalainen ei koe olevansa yhtä kovassa kunnossa kuin Budapestin MM-kävelyssä, mutta Tokiossakin hän tähtää hyvään sijoitukseen.

– Ehjällä kävelyllä ja nousujohteisella vauhdinjaolla minulla on mahdollisuus pistesijojen lähelle.

Sääennusteiden mukaan Tokion lämpötilat ovat laskemassa loppuviikolla yli 30 asteesta lähemmäs 25:tä, mikä ei välttämättä suosi Partasta.

– Olen ollut perinteisesti ihan hyvä kuumassa kelissä.

Takarajana "Losi"

Partanen oli pitkään lajilegenda Valentin Konosen valmennuksessa, mutta tänä vuonna hänen valmennuksestaan ovat vastanneet Toni Roponen ja Jani Lehtinen.

Uransa alkuvuosina rajulle 50 kilometrille satsannut Partanen on päättänyt olla loppu-uransa ajan pikamies, eli tähtäin on jatkossa uudella puolimaratonmatkalla.

– Pidän Losia (olympialaisia) sellaisena ehdottomana takarajana omalla urallani. Vähän vuosi kerrallaan menen, mutta olympiavuosi on ainakin sellainen päätepysäkki, Partanen linjaa.