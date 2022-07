Sadan metrin Suomen ennätys ajoi Samuli Samuelssonin henkisiin ja fyysisiin vaikeuksiin – tähtijuoksijalta rehellinen toteamus MM-kisoista: "Ei ihmekään, ettei minua siellä nyt nähty"

Samuelsson, 27, kilpailee tiistaina Jyväskylässä järjestettävässä GP-kisassa. Ensi viikolla vuorossa on Kalevan kisat ja kolmen viikon kuluttua kauden pääkilpailut EM-radalla. Valmistautuminen on ollut viime ajat kaukana optimista.

– Vähän on kysymysmerkki. Kävin tuossa viime viikolla juoksemassa 200 metriä ja sehän kulki ihan mukavasti. Porvoon jälkeen on vähän ollut vaikeaa niin fyysisesti kuin henkisestikin. On ollut suoraan sanottuna huonoja treenejä. Eiköhän se tästä pikkuhiljaa parempaan päin muutu. Viimeisimmät valmistavat treenit ovat tuntuneet jo ihan hyviltä.