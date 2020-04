Suomalaisfirma olisi tuonut Kiinasta hengityssuojaimia miljoonia halvemmalla kuin Jylhä ja Sarmaste – tarjoukseen ei tartuttu: "Huoltovarmuuskeskusta vietiin kuin pässiä narussa"

Tällä viikolla Suomeen saapui iso kasvosuojaintilaus Kiinasta. Sen toimitti Sarmaste. Suomessa tehdyissä testeissä selvisi, että suojaimet eivät täyttäneet sairaalakäytön vaatimuksia.

Sekä Sarmasteen että Jylhän yritysten kanssa tehdyt kaupat ovat viiden miljoonan euron luokkaa molemmat. Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty. Sarmasteelle rahat on maksettu kokonaan.

”Aikamoinen vedätys”

MTV Uutisten tietojen mukaan tunnettu ja luotettava suomalaisfirma teki Huoltovarmuuskeskukselle maaliskuun viimeisenä päivänä tarjouksen, jonka mukaan se olisi toimittanut Kiinasta yhtä paljon suojaimia kuin Jylhä ja Sarmaste.

Hinta olisi ollut miljoona euroa, eli peräti neljä miljoonaa euroa halvempi kuin Jylhällä ja Sarmasteella.

– Olisimme toimittaneet saman verran hengityssuojaimia viidenneksellä siitä hinnasta, mitä nyt on maksettu heille. Suomen huoltovarmuuskeskusta on viety kuin pässiä narussa. Tämä nyt tehty suojainkauppa näyttää olleen aikamoinen vedätys, yrityksen edustaja kertoo MTV Uutisille.

Suomalaisfirmalla on olemassa valmiit yhteydet Kiinaan, ja yritys olisi saanut tuotua luotettavasti ja nopeasti hengityssuojaimia Suomeen. Yrityksessä onkin ihmetelty, miksi Huoltovarmuuskeskuksesta ei ole edes vastattu heidän tarjoukseen.

Tarjouksiin tartuttu nopeasti

Tänään Tiina Jylhän asianajaja Kari Uoti kertoi MTV Uutisille Jylhän yrityksen tehneen Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sopimuksen 27. maaliskuuta hengityssuojainten toimittamisesta Suomeen. Suomalaisfirma teki oman tarjouksensa neljä päivää myöhemmin, 31. maaliskuuta.

– Me olisimme saaneet maskit nopeasti tänne. Olen pyytänyt Huoltovarmuuskeskusta olemaan yhteydessä tarjouksen tiimoilta, mutta he eivät ole olleet. Vaikuttaa siltä, että nyt on ollut kova kiire ja on tartuttu nopeasti tarjouksiin, yrityksen edustaja sanoo.

Huoltovarmuuskeskus piti torstai-iltana tiedotustilaisuuden suojavarustehankinnoista ja myönsi toimineensa kiireessä.

Tilaisuudessa kävi selväksi, että suojainten hankinnassa on täytynyt toimia nopeasti ja siinä on poikettu normaalista hankintamenettelystä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan mukaan kauppoja on tehty tahojen kanssa, jotka normaalisti rajattaisiin hankintaprosessin ulkopuolelle. Yritysten taustoja ei ehditty tarkistaa.

– Nyt on myyjän markkinat, jossa isot, nopeat ja rikkaat syövät hitaat ja pienemmät. En tunne kaikkia tarjouksia, mitä ajan myötä meille on tullut. Pyrimme tekemään mahdollisimman kokonaistaloudellisesti edullisia kauppoja. Keskeinen seikka ratkaisussa on se, että tuotteet saadaan Suomeen erittäin nopeasti, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ministeri pyysi selvityksen

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on pyytänyt epäselvyyksistä selvityksen Huoltovarmuuskeskuksen hallitukselta.