Kelvottomien kasvosuojien hintalappu 5 miljoonaa – Huoltovarmuuskeskuksen mukaan on riski, että jatkossakin Suomeen tulee tavaraa, joka ei täytä vaatimuksia

Lounema vahvisti, että keskus on tehnyt erillisen sopimuksen Onni Sarmasteen sekä Tiina Jylhän kanssa. Molemmat kaupat ovat viiden miljoonan euron luokkaa. Rahat Sarmasteelle on maksettu kokonaan. Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty.