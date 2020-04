Mittava suojamaskitoimitus saapuu taas Suomeen: HVK:lla sopimus kiinalaisyritys Henganin kanssa

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on sopinut viime viikolla 12,5 miljoonan kirurgisen suu- ja nenäsuojaimen tuonnista Kiinasta Suomeen touko-heinäkuun välisenä aikana. Sopimus on tehty kiinalaisen yrityksen Hengan Internationalin kanssa.

Hengan on pehmopaperi- ja hygieniatuotteita valmistava, Hongkongin pörssiin listattu yritys. Sen liikevaihto oli viime vuonna kolme miljardia euroa.

Yhtiö on myös aiemmin tehnyt kauppaa Suomen kanssa. Merkittävimmät kumppanit raaka-ainetuotannossa ovat Metsä Group ja UPM.

Kotimaisen tuotannon alkua odotetaan

HVK:n aiempia, epäonnistuneita suojavarustehankintoja koskevan KPMG -yhtiöltä tilatun selvityksen mukaan suojainhankinnoissa oli tuolloin painotettu "vaihtoehtoisia hankintakanavia", tarkoituksena jättää vakiintuneet toimittajat esimerkiksi sairaanhoitopiirien hyödynnettäväksi. Nyt linja on muuttunut.



– Olemme rakentaneet suojainten hankintatoiminnan uudelleen. Tietenkin silloin kun on mahdollista, suosimme nyt sellaisia kanavia, jotka ovat mahdollisimman vakiintuneita. Nyt on kiinnitetty hyvin tarkkaa huomiota siihen, että pystytään saamaan tilauksia luotettavilta tahoilta, eli pystytään varmistamaan, että toimitukset ovat laadukkaita ja ne tehdään oikea-aikaisesti, niin paljon kuin se tässä hyvin vaikeassa markkinatilanteessa on mahdollista varmistaa, Känkänen sanoo.