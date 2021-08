Rokotetahti on hiipunut Suomessa – asiantuntijalääkäri: "Täytyy miettiä, miten koronarokotteen ottaminen tulisi helpommaksi nuorille"

– 40–49-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 79 prosenttia, ja 30–39-vuotiaista sen on hakenut 68 prosenttia.

– Joillakin paikkakunnilla on kesäaikana ollut pulaa rokottajista. Lisäksi kansalaisten on voinut olla vaikea kesälomien aikana mennä hakemaan rokotuksia.

Vanhemmat hakeutuvat nuoria hanakammin rokotettavaksi

Scherleitner kertoo, että alle 30-vuotiaat ovat olleet kiitettävän ahkeria käymään rokotuksissa. 16–19-vuotiaista ensimmäisen rokotteen on saanut 58 prosenttia, ja 20–29-vuotiaista sen on ottanut 62 prosenttia.

– Mitä vanhempi on, sitä halukkaampi on ottamaan rokotteen. Tämä on luonnollista, koska vanhemmille tauti on usein vakavampi kuin nuoremmilla ja vanhemmilla on usemmin perussairauksia, jotka voivat vaikeuttaa koronatautia.