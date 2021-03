Suomalaisista joka kymmenes on saanut koronarokotteen – Suomi Pohjoismaiden rokotekattavuuden kärjessä

Valtaosa rokotteen saaneista on yli 80-vuotiaita, joista lähes 234 000 on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen. Kaksiosaisen rokotteen toisen annoksen saaneita on reilut 86 000.

Liki 700 uutta tartuntaa

Myös koronatartuntojen ilmaantuvuus on nousussa. Ilmaantuvuudella kuvataan tartuntojen määrää kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on koko Suomessa nyt lähes 158 viimeisen kahden viikon ajalta.

Suurin ilmaantuvuus on yhä Ahvenanmaalla, missä on todettu reilut 351 tapausta sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Perässä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), jossa ilmaantuvuusluku on 326. Myös Varsinais-Suomessa ollaan yli valtakunnallisen keskiarvon ilmaantuvuusluvulla 223,5.