Miksi 40-vuotiaat eivät ilmoittaudu koronarokotuksiin? Osa luulee, että kutsu tulee tekstiviestillä

Helsingissä 40–49-vuotiaiden joukossa rokotuksiin ei ole hakeuduttu yhtä innokkaasti kuin riskiryhmien ja vanhempien ikäluokkien osalta. 70- ja 80-vuotiaiden rokotuskattavuus on Suomessa huippuluokkaa, jopa 90 prosentissa. 60-vuotiaissa lukema on noin 80 prosenttia ja sen odotetaan vielä hieman nousevan.

– On tullut varmasti yllätyksenä monelle, että näin nopeasti nelikymppiset pääsevät osassa maata rokotuksiin. Tietysti siellä on innokkaita, jotka ovat koko ajan kunnan sivuja seuranneet, mutta sitten on paljon varmasti ihmisiä, jotka eivät aktiivisesti seuraa, missä rokotuksissa mennään. Kyselyiden mukaan nuoremmatkin ikäryhmät olisivat innokkaasti ottamassa rokotteita, joten toivotaan, että kyse on informaatiokatkoksesta, THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kommentoi.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että nyt tilanne on jo parempi, sillä asian nostaminen julkisuuteen on havahduttanut ihmisiä siihen, että oma vuoro on käsillä.

– Helsingin sisäinen tavoite olisi saada 90 prosenttia jokaisesta ikäluokasta rokotettua, aivan siihen emme välttämättä pääse. Mutta THL:n tavoite, vähintään 70 prosenttia tullaan saamaan maaliin.

Ilmoituksia tekstiviestein?

Lukkarinen epäilee, että osa on saattanut luulla, että kaupunki ottaisi yhteyttä jokaiseen, jonka rokotusvuoro on ajankohtainen.

– Riskiryhmiä ja vanhempia ikäluokkia on tavoiteltu esimerkiksi soittamalla, tekstarilla tai laittamalla kirje kotiin. Osa on saattanut luulla, että tämä koskee myös muita ikäluokkia. Näin ei kuitenkaan ole.

Yhdeksi ratkaisuksi rokotetiedotusongelmiin on ehdotettu tekstiviestikampanjaa.

– Tekstiviestikampanjassa on omat haasteensa ja meidän täytyy varmistua siitä, että viesti on riittävän selkeä. Mutta se on yksi keino. Tätä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta se on ehdottomasti ajatuksissa.

Koko valtakunnan tasoista viestintäkampanjaa ei ole tarkoitus järjestää, sillä kunnat etenevät hyvin eri tahtiin rokotuksissa.

– Rokotuksista tiedottaminen on kiinni paikallisesta viestinnästä, sillä Suomessa edetään hiukan eri aikaan kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin. Ei voida valtakunnallisesti sanoa, että nyt kaikki viisikymppiset tai kaikki nelikymppiset pääsevät. Mutta ilman muuta rokotetiedottamisesta keskustellaan THL:n ja sairaanhoitopiirien välillä koko ajan, THL:n Kontio sanoo.

Entä jos rokote pelottaa?

Osaa rokote epäilyttää mahdollisten haittavaikutusten vuoksi. Lukkarinen kuitenkin vetoaa siihen, ettei rokotetta tarvitse pelätä.

– Noin neljännesmiljoona helsinkiläistä on jo rokotettu. Tämän ja myös kansainvälisen kokemuksen perusteella, jos jonkun muun rokotteen on uskaltanut elämänsä aikana ottaa, kyllä tämänkin uskaltaa.

– Toki nämä ovat uusia rokotteita, mutta jo ihan omankin kokemuksemme perusteella vakavia haittavaikutuksia on ollut äärimmäisen vähän. Ja nyt puhutaan kuitenkin rokottamisesta vaarallista tautia vastaan.

Käynnissä olevan ikäryhmän rokoteinnokkuus vaikuttaa siihen, miten nopeasti voidaan edetä nuorempiin ikäryhmiin. Helsinki siirtyy todennäköisesti 40-vuotiaista 30-vuotiaisiin muutaman viikon sisällä. Jos rokotevarauksia alkaa tulla enemmän, aikataulu voi siirtyä.