Suomalaiset perinteet vaarassa: Pilkkiminen ja avantouinti voi loppua isoissa järvissä – "Lapsenlapsemme eivät tule näkemään samanlaista jäätalvea"

– Ehdottomasti jäät voivat jäädä kokonaan tulematta. Jos ajatellaan Etelä-Suomen suuria järviä, kuten Lohjanjärveä, se on melko iso ja syvä eteläinen järvi. Siksi on hyvin todennäköistä, että tulee olemaan vuosia, kun se ei jäädy ollenkaan, sanoo hydrologian professori, dosentti ja tietokirjailija Timo Huttula.

Vaikutukset näkyvät Oulussa asti

Suomen järvivesien jäätymistä on tutkittu jo pitkään, joten muutoksia on helppo havainnoida. Huttulan mukaan jäätymisen myöhästymisestä on tilastollista tietoa useamman vuosikymmenen takaa. Esimerkiksi Kuopion Kallavettä on tutkittu 1830-luvulta lähtien. Tilastoinnin alussa järvi jäätyi jo marraskuun loppupuolella, mutta nyt jäätyminen on venynyt lähemmäksi joulua.