Mielitkö jäille pilkille tai luistelemaan? Näillä alueilla jääpeite on vielä vaarallisen ohutta – on myös paikkoja, joita on syytä varoa aina

– Tällä hetkellä näyttää karkeasti ottaen siltä että Pohjois-Suomessa jään paksuus vaihtelee 20-30 senttimetrin välillä. Keski-Suomessa se on 10-25 senttimetriä, Etelä-Suomessa jään paksuus on 5-25 senttimetriä, sanoo Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Merja Pulkkanen, MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Itä-Suomessa kannattaa olla nyt varovainen. Siellä jäätymisen jälkeen on satanut lunta ja se on hidastanut huomattavasti jäiden kasvua. Esimerkiksi Pieliseltä, Kallavedeltä ja Pien-Saimaalta on tullut havaintoja siitä, että jääpeite on vaarallisen ohutta.