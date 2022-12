Suomalaiset nimeävät lapsiaan omintakeisella tavalla – yksi ilmiö huolestuttaa: "Hieman vaarallinen trendi"

Moni meistä on nimetty esimerkiksi suvussa kulkevan nimen perusteella, mutta se saattaa perustua myös vaikkapa latinaan, muinaissuomalaiseen kulttuuriin tai jopa pyhimyksiin.

– Ihmisillä on yhä maaginen suhtautuminen nimiin. Nimetöntä ihmistä on pidetty jopa sieluttomana ihmisenä, toteaa tietokirjailija Marianne Kiskola.

Nimen mahdolliset häiritsevät merkitykset on hyvä miettiä Kiskolan mukaan etukäteen, sillä eihän kukaan halua lapselleen nimen takia hankaluuksia.

Nimet kumpuavat "kulttuuripadasta"

Kiskola kertoo, että suomalaisten nimeämiskulttuuri on yhtä monipuolinen kuin historiammekin.

– Meillä on ollut muinaissuomalainen aikakausi, katolinen keskiaika sekä muun muassa vuoron perään Ruotsin ja Venäjän valta. Aina on vähän pitänyt katsoa, että minkälaista vallanpitäjää on vuorossa, Kiskola kertoo.