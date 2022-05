Suomalaiset nauttivat alkoholia aiempaa vähemmän – alkoholin aiheuttamat maksasairaudet kuitenkin tappavat yhä enemmän: "Kääntyneet aika jyrkkäänkin nousuun"

– Matkustajatuonti on kahtena peräkkäisenä vuotena puoliintunut, eli se puoliintui 2020 ja sitten vielä uudestaan 2021. Se on selkein tekijä, joka painaa kokonaiskulutusta alaspäin, arvioi THL:n erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen.

– Ennustaminen on aina vaikea laji, Jääskeläinen kuitenkin varoittaa.

Korkeimmillaan kokonaiskulutus oli vuonna 2005

Alkoholin kokonaiskulutus on ollut jo pitkään laskussa. Korkeimmillaan kokonaiskulutus oli vuonna 2005, jolloin alkoholijuomia kulutettiin 12,1 litraa henkeä kohti sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna.

Koronasta johtuva matkustajatuonnin väheneminen on aiheuttanut selvän pudotuksen alaspäin, sillä vielä vuonna 2018 kulutus ylitti 10 litran rajan ja oli vielä seuraavanakin vuonna lähes 10 litraa. Kolmessa vuodessa on siis tultu runsas litra alaspäin.

Samaan aikaan myös kotimaasta hankitun alkoholin määrä on supistunut, mutta ei lainkaan niin vauhdikkaasti kuin kokonaiskulutus.

– Olisi erittäin toivottavaa, että kokonaiskulutus jatkaisi hiljalleen laskuaan, vaikka koronaepidemia ja rajoitukset olisivat ohitse. Näen, että siihen on olemassa mahdollisuus, Jääskeläinen sanoo.

Alkoholikuolemat lisääntyneet jyrkästi

Jääskeläinen arvioi, että alkoholihaittojen kehitys on seuraillut yleisesti ottaen kokonaiskulutuksen määrää. Poikkeuksena ovat kuitenkin alkoholista johtuvien maksasairauksien aiheuttamat kuolemat.

– Heidän elimistönsä oli jo valmiiksi huonossa kunnossa, ja he lisäsivät sen verran alkoholinkulutustaan, että seurauksena oli kuolema, Jääskeläinen muistelee.

Mietojen viinien osuus kääntyi laskuun

Alkoholijuomien kulutuksen rakenne on muuttunut vain hiljalleen. Oluet ovat edelleen suosituimpia alkoholijuomia 46 prosentin osuudella sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna. Osuus on pienessä laskussa, mutta vahvojen oluiden suosio on kasvanut keskioluen kustannuksella.