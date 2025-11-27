Päihtymyksen vuoksi hänen toimintakykynsä mahdollisissa hätä- tai vaaratilanteissa olisi haastehakemuksen mukaan ollut puutteellinen ja aiheuttanut vakavaa vaaraa leiriläisille.

Tom Broberg käytti syyttäjän mukaan rippileirin aikana vuosi sitten sopimatonta ja osin seksuaalissävytteistä sekä halventavaa kieltä, mikä aiheutti rippileiriläisissä pelkoa ja ahdistusta.

Hän sanoo vastauksessaan, ettei itse koe käyttäneensä leirillä seksuaalissävytteistä tai halventavaa kieltä, mutta sanoo kielenkäyttönsä näin jälkikäteen ajatellen olleen sopimatonta.

Hän sanoo ajatelleensa tämän humoristiseksi heitoksi ja kertoo sanoneensa niin siksi, että nuoret kokisivat hänen puhuvan heidän kanssaan samaa kieltä.

Hän ei kuitenkaan mielestään humaltunut, vaan alkoholi toimi "vain relaksanttina kirjan lukemisen ohessa ennen nukahtamista". Toimintakykyyn nautitulla alkoholilla ei hänen mukaansa ollut vaikutusta.