Syyttäjä vaatii Merikarvian kirkkoherralle Tom Brobergille sakkorangaistusta kesäkuussa 2024 järjestetyn rippileirin tapahtumista.
Tom Broberg käytti syyttäjän mukaan rippileirin aikana vuosi sitten sopimatonta ja osin seksuaalissävytteistä sekä halventavaa kieltä, mikä aiheutti rippileiriläisissä pelkoa ja ahdistusta.
Lisäksi kirkkoherra käytti rippileirin aikana alkoholia, syyttäjä sanoo. Alkoholinkäyttö aiheutti rippileiriläisissä ahdistusta ja hämmennystä, haastehakemuksessa kuvaillaan.
Kirkkoherran alkoholinkäyttö rippileirin aikana on syyttäjän mukaan erityisen moitittavaa, koska tämä oli rippileirin turvallisuusvastaava.
Päihtymyksen vuoksi hänen toimintakykynsä mahdollisissa hätä- tai vaaratilanteissa olisi haastehakemuksen mukaan ollut puutteellinen ja aiheuttanut vakavaa vaaraa leiriläisille.
Syyttäjä vaatii Brobergille rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asiaa käsiteltiin Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina.
Myöntää ottaneensa yömyssyjä
Käräjäoikeudelle kirjallisesti jättämässään vastauksessa Broberg kiistää syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen ja vaatii syytteen hylkäämistä.